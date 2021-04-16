〈台積電董事改選〉10位董事被提名人名單出爐 施振榮今年將卸任獨董

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年股東會將改選董事，今 (16) 日宣布 10 位董事被提名人，除了 2000 年來即擔任獨立董事的宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮，今年將卸任獨董外，其餘人選全數沒有改變，台積電並提名美國麻省理工學院校長拉斐爾 ‧ 萊夫為獨董候選人。

台積電將於 6 月 8 日召開股東會，並改選 10 名董事 (含 6 名獨立董事)，今日公布董事被提名人，除 4 位現任董事，劉德音、魏哲家、曾繁城、龔明鑫外，還有 5 名現任獨立董事。

獨立董事分別為前英國電信公司執行長彼得 ‧ 邦菲、前國家表演藝術中心董事長及前行政院政務顧問陳國慈、前應材董事長麥克 ‧ 史賓林特、前賽靈思總裁摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫、台達電董事長海英俊；而由於施振榮今年將卸任，台積電並提名一位獨立董事候選人拉斐爾 ‧ 萊夫。

拉斐爾 ‧ 萊夫為美國國家發明家科學院院士，也是美國麻省理工學院校長，及應材 Growth Technical Advisory Board 共同主席。

台積電董事長劉德音表示，健全且有效率的董事會是良好公司治理的基礎。過去多年來，每位獨立董事均就其專業與豐富的經驗，監督公司運作並提出建言，不斷強化公司治理，特別感謝施振榮自 2000 年以來，對董事會的貢獻與付出，其豐富的國際級公司領導經驗，為董事會帶來獨特價值，使台積電受益良多。

宏碁集團創辦人施振榮表示，很高興在過去這段期間，可在董事會中針對半導體在 IT 產業的應用，及有關台灣產業發展及相關法令方面的了解及認識，並提供意見。

施振榮說，如今功成身退，感謝創辦人張忠謀及台積電給自己機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，為全人類做出更多貢獻。