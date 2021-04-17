〈台積股東報告書〉劉德音、魏哲家去年年薪達4.22億元 較前一年大增44%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 年報出爐，在去年營運再創新高下，董事長劉德音與總裁魏哲家酬金也大幅增加至約新台幣 4.22 億元，較前一年增加 44%，高階主管酬金也有所提升。

台積電年報中指出，劉德音去年包括報酬、提撥退職退休金、董事酬勞、業務執行費用，董事酬金共達 4.2295 億元，約占台積電去年稅後純益的 0.0817%。

魏哲家雖未領取董事酬金，但包括薪資、提撥退職退休金、獎金、特支費、員工酬勞等，同樣獲得約 4.2285 億元的酬金，占台積電去年稅後純益的 0.0816%。

而台積電去年包括魏哲家及其他副總經理共 27 人，共獲得約 15.45 億元酬金，占台積電及轉投資事業稅後淨利 0.4477%，也高於 2018 年的 0.4379%。

除劉德音及魏哲家外，台積電高階主管酬金也都較前一年度增加，歐亞業務資深副總經理何麗梅、營運資深副總經理秦永沛、研究發展資深副總經理米玉傑和資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤，與研究發展資深副總羅唯仁，酬金級距均在 1 億元以上。

台積電去年受惠客戶對 5 奈米及 7 奈米等先進製程需求強勁，全年營收、獲利同創高，全年稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，相當於去年每天賺進超過 14 億元，每股純益 19.97 元。