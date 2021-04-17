美匯率報告解析台經貿局勢 籲提高內需產值減少出口壓力

美國財政部周五 (16 日) 公布匯率報告，儘管台灣達到「匯率操縱國」的門檻，但證據不足證明操縱匯率，將依 2015 年法案與台灣聯繫。報告中詳盡解析台灣經貿局勢，呼籲台灣應推行政策降低儲蓄率、提高投資率，強化內需以減少出口壓力。

美國財政部表示，台灣去年四個季度皆達到 2015 年法案的匯率操縱門檻，未來將進一步進行台美雙邊溝通，要求台灣擬定計畫，以特定行動解決新台幣匯率低估的問題。

美國財政部說，台灣在外匯干預上應僅限於市場失序時才動作，避免透過不對稱干預對抗符合經濟基本面的升值趨勢。此外，台灣央行應提高資料透明度，尤其是根據國際貨幣基金 (IMF) 標準規定的外匯存底數據。

報告表示，由於疫情管控得宜以及全球半導體需求增加，台灣去年實質 GDP 成長率達 3.1%，不過，國內需求仍疲軟，個人消費去年年減 0.9%。

貿易方面，去年台灣出口年增 4.3%，進口下滑 1.1%，使台灣去年貿易順差擴大。經常帳順差占 GDP 比率上升到 14.1%，是 1987 年來最高， 2019 年比率為 10.7% 。

據統計，其中去年半導體、電信等設備台灣對美國的出口總額為 103 億美元，約占台灣對美國產品出口總額的 17%。

自 2010 年以來，台灣經常帳順差平均占 GDP 11% 以上，其中主要動力是貿易順差擴大，2007 到 2015 年貿易順差擴增近 90%，從 380 億美元擴大到 730 億美元。

近年來，台灣大量的經常帳順差已被國內壽險業大量的資產組合外流所抵銷。不過，資產組合流出規模減少，再加上去年下半年貿易順差激增，為台幣匯率帶來升值壓力。

台灣 2020 年上半年的淨外匯購買總額為 39 億美元，下半年報 352 億美元，全年為 395 億美元。根據美國財政部， 11、12 月干預最明顯。

2016-2020 年台灣每季外匯干預規模 (圖: 美國財政部)

美國財政部認為，台灣應就降低儲蓄率並提高投資率來推行政策。隨著台灣人口結構變化，應針對台灣社會保障提供更大規模的財政政策，以降低儲蓄率並擴大年長者的照護。

同時，台灣可思考如何讓經濟成長動力由出口擴大至向消費與服務，這將減少外匯干預的動機，提高台灣抵禦外部衝擊的能力。