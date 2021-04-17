中國經濟復甦失衡 美國看不下去呼籲先顧好內需

據彭博報導，美國向最大的競爭對手中國發出忠告，呼籲政策重點不僅只聚焦出口，還要提振內部需求，否則經濟復甦將會高度失衡，成長也無法持續。

美國財政部在其半年度的外匯報告中表示，自新冠疫情流行以來，中國的經濟復甦一直高度失衡，是依靠嚴格的管制措施，才得以在國內消費滯緩時迅速重振製造業。

中國國家主席習近平提倡的「內外雙循環」經濟模式，即以國內經濟維主要成長動力，但美國財政部認為，中國過於著重外部需求的政策，導致中國去年的經常盈餘擴大。

美國財政部也說，在私人需求弱、勞動力市場疲軟的環境下，如果中國不加大對家庭消費的援助，其經濟成長將無法持續。「中國應採取果斷措施，透過結構性改革減少國家干預，強化社會保障體系，提升醫療保健與失業福利支出，並允許市場力量發會更大作用，近一步開放市場。」

美國財政部認為，中國應對疫情祭出的財政措施與 20 國集團（G20）相比是非常有限的，一開始的重點是醫療支出與費用削減，隨後是加大公共基礎建設支出。

美國財政部長葉倫在報告中，並未將中國列為匯率操縱國，但仍敦促人民幣管理應該更加透明，尤其是中國國有銀行購買大量外匯的舉動。

中國去年外匯儲蓄量僅增加 1090 億美元，然而外匯購買量卻顯示增近 1800 億美元，此差距是去年下半年擴大至 5 年來最高水準。

美國財政部表示，差距可能是商業原因造成，但也可能是國有銀行干預，總體而言中國有必要提高其外匯干預活動的透明度。美國將中國列入匯率觀察名單中。

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