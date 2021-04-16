楊金龍看二波打房成效 房價漲幅趨緩、交易量增

台灣央行總裁楊金龍下周一 (19 日) 將於立院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，在最新出爐的書面報告中，楊金龍表示，兩度調整選擇性信用管制措施後，國內房市現況為房價指數漲幅趨緩，交易量成長。

央行於去年 12 月 8 日和 3 月 19 日兩度調整選擇性信用管制措施，楊金龍表示，自去年第四季起全台房價漲幅已見略緩，而第一季六都合計交易量 6.22 萬棟，年增 16.48%，主要是因去年受疫情影響，比較基期較低所致。

楊金龍認為，目前銀行辦理不動產抵押貸款業務的風險控管尚屬良好，2 月底本國銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，占放款時所收存款總餘額及金融債券發售額比率為 26.78%，未超過銀行法第 72 條之 2 規範上限 30%。

另一方面，去年底不動產貸款占總放款比重為 36.43%，而 1 月和 2 月底均持穩於 36.53%。

至於不動產貸款相關逾放比率，央行統計，2 月底本國銀行購置住宅貸款與建築貸款逾放比率分別為 0.12%、0.14%，均遠低於全體放款逾放比率 0.22%。

楊金龍進一步指出，房價議題比較複雜，除涉及金融穩定外，也包括居住正義、資源配置，央行採行選擇性信用管制措施，是為加強金融機構不動產授信風險控管，有助金融穩定，屬健全房地產市場方案一環，但健全防市仍有賴政府各部會從需求面、供給面以及制度面共同尋求解決。

楊金龍再次強調，央行仍將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施執行成效，適時檢討調整。