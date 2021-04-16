降雨不如預期 新竹工業用水節水率23日提升至13%

台灣水情持續吃緊，旱災中央災害應變中心今 (16) 日召開第 11 次工作會報，經濟部長王美花表示，根據氣象預報，4 月降雨情況仍不理想，將透過「節水、調水、找水」三方向持續穩定供水，新竹、高雄水情維持橙燈，但 23 日起新竹工業用水節水率將從 11% 提升至 13%。

王美花表示，台灣 4 月降雨情形仍不理想，水情持續嚴峻，中部地區已實施供五停二，兩周以來節水率順利達到 15% 目標，現階段各地水情燈號將維持既有狀態，呼籲民眾持續節水。

王美花進一步指出，針對各地區調水，除桃竹幹管外，目前雲林、台南也啟動區域調度，每日將從雲林、台南分別送往嘉義、高雄等地，也將針對水情持續滾動式調整。

另一方面，王美花表示，旱災應變中心持續拓展、尋找水源，以中部地區為例，目前台中有兩處新建案工地挖出地下水，經過檢測後評估進一步將地下水導入自來水系統，同時抗旱水井也將從 25 口增加到 88 口，同時聘請中油鑽探專家在鯉魚潭水庫旁，新鑽 3 口水井。

旱災應變中心也宣布，雖然各地區水情燈號並未調整，但因應降雨偏少，除新竹工業用水節水率提高外，桃園自來水減壓時段即日起也將由原夜間 10 時至隔日 6 時擴大為全日實施，4 月 23 日起高雄、台南工業用水戶節水率也將由 7% 提升至 11%，非工業用水戶、游泳池、三溫暖等節水率則提升至 20%。