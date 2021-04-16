小摩：陸股浮現不祥訊號 有複製2015、2018年股災的跡象

摩根大通表示，資本流動的趨勢、人民幣兌美元貶值、陸股表現不佳，以及美股期貨未平倉比率正透露出不祥訊號，並警告陸股有複製 2015、2018 年股災的跡象。

小摩分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 周三表示，資金長期流入中國債券和股票的趨勢近期有放緩跡象，令人憂心中國股市可能出現如同 2015 年和 2018 年股災。

Panigirtzoglou 表示，3 月中國在岸債券淨流入略有下降，扭轉 1 、2 月強勁流入的趨勢，不過，人民幣相對溫和走貶，過去 3 個月中，人民幣兌美元匯率貶值約 0.75%。

然而，小摩表示，這種相對穩定的貨幣實際上可能會使去風險化過程更為脆弱，尤其是如果資金流入持續下滑並同步流出的情況下。

這一切跡象都是在陸股嚴重表現不佳時所發生的，自 2 月中旬以來，MSCI 中國指數的表現遜於 MSCI 新興市場指數， 自今年初以來，上證綜合指數已下跌超過 2%。

小摩認為，目前陸股的疲軟似乎更多是由投機風潮所推動，這與 2018 年時期相似，當年上證綜合指數在 12 個月內下跌近 25%。小摩表示，2015、2018 和 2020 年中國金融市場的大幅下跌，都伴隨著全球風險市場的大幅度修正。

近期美股波動率持續走低，追蹤標普 500 指數波動率的 VIX 指數上周跌破 17%，小摩表示，波動率下降以及股票部位增加，使一些投資者擔心市場對未來突發事件的影響將過於敏感。

分析師說道，衡量機構投資人恐懼的關鍵方法是避險需求，而目前標普 500 指數期權中的未平倉比率 (PCR) 便已有所反映。PCR 自今年初起便處於較高水平，與 2015 年、2018 年和 2020 年的走勢不謀而合，這是一個不祥的預兆。