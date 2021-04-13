〈陸港盤後〉港股力抗美、陸股跌勢 恒指小漲0.2%

在陸股連跌兩日之下，週二 (13 日)A 股延續這波跌勢而開低，不過隨後低接買盤進駐，一度推升指數上揚。盤面上水產養殖類股漲勢較強，主要受到中國將推動水產養殖業綠色發展，而醫藥生物類股的走揚帶動創業板指一度上漲逾 2%，也刺激深證上攻。

但上證受到鋼鐵與能源等順週期類股表現低迷的影響，處於平盤下方狹幅震盪的格局。不過近期基金持股熱門概念出現反彈，刺激「茅指數」大漲，是盤中另一大亮點。今日指數成交金額又陷低迷，滬深兩市成交金額 6714 億人民幣，較前一個交易日驟降 1043 億人民幣。

港股方面，開盤因為港府推動疫苗泡泡鬆綁的防疫措施，市場預期可帶動香港經濟加速復甦，刺激港股無懼美股、A 股疲弱走勢而開高。

不過隨著上證及美國科技股回檔，及中國主管機關大動作要求網科廠以阿里事件為戒，並要求企業內部整頓，科技類股大多下挫。

科技類股中，美團 (3690-HK) 重挫逾 7%、京東 (9618-HK) 重挫逾 3%。而前一個交易日大漲的阿里巴巴 (9988-HK) 逆勢上揚 0.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.48%，報 3396.47 點；科創 50 指數下跌 0.17%，報 1241.4 點；深證成指上漲 0.24%，報 13528.31 點；創業板指上漲 0.84%，報 2742.85 點。

恒生指數上漲 0.15%，報 28497.25 點、恒生科技指數下挫 1.6%，報 8038.81 點。

北向資金進出方面，週二北向資金買超人民幣 84.71 億元，其中滬股通買超人民幣 26.06 億元，深股通買超人民幣 58.65 億元。

法人觀點

國泰君安認為，目前上證價位無需過於悲觀，指數大致處於底部區間。現今的總體政策、經濟基本面等因素，A 股無悲觀的理由。從中長線角度來看，A 股市場仍處在震盪上漲趨勢中。後續上證轉入 3300～3500 點箱型整理區間，建議投資人在靠近 3300 點可逐步分批佈局。