花旗看好疫苗施打喚醒Q2景氣 投資策略「三好一公道」

各國陸續施打疫苗，為全球經濟燃起復甦希望，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，隨著第 2 季景氣升溫，投資可掌握「三好一公道」策略，布局新興亞洲、數位科技等相關股票。

首先是「 股市比債市好」，在歐美政府財政及公衛政策雙管齊下，帶動全球景氣加速復甦，總體經濟面及資金面利多行情持續反映在股市表現，整體而言，股市優於債市。

根據花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前 18 項熊市指標中有 8 項示警，儘管熊市指標創 2009 年以來新高，但仍看好股市多頭行情，建議投資人拉回買入。

以投資區域分析，新興亞洲受惠於中國強勁的成長動能，且疫情普遍控制得宜，加上中產階級崛起，財富增長，推升消費力道，聚積長線多頭走勢，尤其相較於美國股市本益比 23 倍，新興市場股市本益比 15 倍，股市後市可期。

投資主題部分，長壽題材，以及 5G、金融科技、AI 人工智能、大數據、物聯網等數位科技，以及新能源 ESG 題材，都是長線布局的關鍵。

新興市場比成熟市場好

曾慶瑞說，受到寬鬆貨幣政策影響，市場充沛的資金，使得債券殖利率持續位於低檔，相較於成熟市場的全球主題債，新興市場債因基本面良好並具有較高的殖利率，預期將吸引更多資金流入。

此外，隨著通膨預期升溫，美國 10 年期公債殖利率反彈至 1.7%，具備抵禦利率上行風險的高收益債，也是經濟復甦環境下，看好的固定收益標的。

分散比集中好

曾慶瑞指出，分散布局以抵禦市場波動，可將眼光轉移到落後補漲的產業類型，長期而言，全球醫療保健類股蘊含巨大投資潛力，醫療保健類股去年表現相較全球股市低近 8%，相對估值接近歷史低點，投資價值浮現。此外，相對美股折價 25% 的亞太股市，亦具投資價值。

期望合理公道報酬率

回顧 2009 年至 2019 年各國央行相繼推出寬鬆貨幣政策，創造全球資金盛宴，10 年期間，道瓊指數年化報酬率飆漲至 13.82%、S&P 500 指數年化報酬率 14.96%，顯示非常態性的量化寬鬆政策，創造的股價飆漲，並非合理報酬率。曾慶瑞建議，投資人應該回歸基本面，期望合理公道報酬率，避開追高殺低的窘境。

