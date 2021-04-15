〈美股早盤〉財報與經濟數據雙利好 道瓊、標普500指數同飆新高

在強勁財報與經濟數據助力下，美股周四 (15 日) 開盤大漲。截稿前，道瓊工業指數漲 240 點或 0.7％，標普 500 指數也漲 0.7％，兩者同飆歷史新高，那斯達克綜合指數和費半均漲逾 1％。台積電 ADR(TSM-US) 開高走低，截稿前跌近 2%。

美國 3 月零售銷售數據以及上周初領失業金表現均遠優於市場預期。因疫情狀況趨緩加上刺激措施發酵，零售銷售月率暴增 9.8%，年增率則高達 27.7％，上周初領失業金人數也跌至去年 3 月以來最低。

另一方面，美銀 (BAC-US)、花旗 (C-US)、達美航空 (DAL-US) 和聯合健康 (UNH-US) 周四盤前均公布優於預期的財報數據。

聯準會 (Fed) 周三透過最新褐皮書報告指出，美國經濟復甦仍在持續加速，在財政刺激提振之下，消費者對旅遊和商品需求有所提升，也有更多人重回工作崗位。

隨著經濟重啟和大規模刺激法案出台，美股近期不斷創高。今年迄今，標普 500 指數已漲近 10％，其中又以能源和金融板塊表現最優異。

截至台北時間周四 (15 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 240.68 點或 0.71%，暫報 33971.57 點

那斯達克綜合指數上漲 155.90 點或 1.12%，暫報 14013.74 點

標普 500 指數上漲 29.56 點或 0.72%，暫報 4154.22 點

費半上漲 36.55 點或 1.14%，暫報 3250.43 點

台積電 ADR 下跌 1.99% 至每股 118.43 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.592%

紐約輕原油下跌 0.35% 至每桶 62.93 美元

布蘭特原油下跌 0.17% 至每桶 66.47 美元

黃金上漲 0.89% 至每盎司 1751.80 美元

美元指數下跌 0.03% 至 91.65 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

花旗集團 (C-US) 早盤上漲 1.88％，至 74.28 美元。

花旗周四公布 2021 年 Q1 營收 193 億美元，淨利 79.4 億美元，EPS 報 3.62 美元，均超出分析師預期，同時宣布本季自貸款損失準備金釋出 39 億美元。

該集團還表示，將關閉亞洲和歐洲共 13 家國家的零售銀行業務，集中精力在美國以外地區的財富管理業務。

美國銀行 (BAC-US) 早盤下跌 1.05％，至 39.46 美元。

受惠於交易和投行業務，美銀公布今年 Q1 獲利增逾 1 倍至 81 億美元，此外，該行本季自貸款損失準備金釋出 27 億美元，並宣布董事會已授權進行 250 億美元的股票回購計劃。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 4.22％，至 342.12 美元。

加密貨幣交易所 Coinbase 周三 (14 日) 正式掛牌上市，首日開盤價 381 美元，遠高於參考價 250 美元，開盤後市值逼近 1000 億美元，隨後回落，最終收於 328 美元附近。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月零售銷售年增率報 27.7％，前值 2.4%

紅線：美國零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

美國 3 月零售銷售月增率報 9.8％，預期 5.5%，前值 - 3.0%

美國上周 (4/10) 初領失業金報 57.6 萬人，預期 70 萬人，前值自 74.4 萬人上調至 76.9 萬人

美國上周 (4/3) 續領失業金報 373.1 萬人，預期 370 萬人，前值自 373.4 萬人下調至 372.7 萬人

費城 Fed 4 月製造業指數報 50.2，預期 40.0，前值自 51.8 下調至 44.5

紐約 Fed 4 月製造業指數報 26.3，預期 18.8，前值 17.4

台北時間 22:00 將公布美國 4 月 NAHB 房產市場指數，預期 84.0，前值 82.0

華爾街分析：

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，隨著股市持續徘徊於紀錄高點，投資人正在期待財報季所帶來的動能。對強勁獲利的預期幫助市場反彈，隨著各家企業陸續公布財報，投資人的期望也越來越高。

針對強勁零售銷售報告，Capital Economics 美國高級經濟學家 Michael Pearce 表示，這顯示出限制令放寬加上疫苗陸續推出，市場對於病毒的恐懼已顯著緩解，並推動生活回歸正常。

Pearce 也表示，隨著財政刺激效果陸續減弱，消費者支出肯定會在 4 月下滑，但在政府加速推進疫苗接種以及家庭財務狀況良好的背景之下，該公司預計整體消費增長有望在第 2 季強彈。