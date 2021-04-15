CDC召開緊急會議：暫停嬌生疫苗的施打將無限期延長

美國國內出現 6 例施打嬌生疫苗後出現嚴重血栓的案例，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 委員會周三 (14 日) 投票決定無限期延長嬌生疫苗暫緩施打的建議，待釐清問題後再做決定。

CDC 周三召開緊急會議討論嬌生疫苗潛在風險後，決議延長暫停嬌生疫苗接種的時間，並將於日後重新開會討論後續進展，預計周五公布下一次開會時間。

嬌生藥品業務醫學長 Aran Maree 在會議上表示，雖然尚未完全確定這些罕見症狀與嬌生疫苗之間的因果關係，但已意識到使用嬌生疫苗可能存在潛在風險。

CDC 委員會緬因州主任夏哈（Nirav Shah）表示，目前正處於將不採取行動等同做出決策的情況，延長暫停疫苗施打的建議勢必將導致美國最脆弱的族群處境更危險，因為他們是嬌生疫苗的主要施打群體。

全美將近 700 萬接種嬌生疫苗的民眾有 6 例出現嚴重副作用，根據最新釋出的進一步資訊，出現副作用患者為 18 至 48 歲的白人女性，其中 3 例過胖，沒有任何人為孕婦或產婦，出現症狀的中位數為 8 天，絕大多數最初症狀為頭痛。

美國衛生官員表示，嬌生疫苗相關病例與阿斯特捷利康出現的 141 例血栓存在相似性。這兩種疫苗都是腺病毒載體疫苗，與輝瑞和 Moderna 的 mrna 疫苗不同，目前 AZ 疫苗尚未在美國獲得緊急使用授權。

AZ 疫苗先前出現血栓案例後，一些開放施打該疫苗的國家發布施打年齡建議，英國建議 30 歲以上的成年人才可施打，澳洲建議 50 歲以上、歐洲則建議 55 至 70 歲的族群較為適合。