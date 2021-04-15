1400美元現金支票助攻 經濟學家看好美3月零售銷售雙位數成長

美國總統拜登先前簽署 1.9 兆美元紓困法案，在每人 1400 美元現金支票支撐下，經濟學家和分析師看好 3 月零售銷售呈雙位數成長。

美國商務部將於台北時間周四 (15 日)20:30 公布 3 月零售銷售數據。受到極端天氣影響，2 月零售銷售暫時回落，月減 3.0%，核心零售銷售亦下滑 3.5%。

不過，美國銀行 (Bank of America) 經濟學家表示，刺激支出、經濟重啟以及更好的天氣將為消費者支出帶來強勁動能，預計 3 月核心零售銷售額將較上月增超 11%。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 也表示，受惠汽車銷售、較高的汽油價格等因素，預計將看到非常強勁的數據，3 月零售銷售有望較 2 月成長 10.3%，且年增幅將擴大至 28%。

Zandi 稱，企業對企業端 (B2B) 的支出數據將支持他的觀點。數據公司 Cortera 指出，3 月所有企業支出較去年同期增長 14.5%，零售商支出則增長 9%。其中，零售和航空等受惠於重啟經濟的產業表現，首度優於疫情爆發後採取在家上班策略的公司。

Cortera 指出，餐廳、家具店、服飾店、加油站等多數零售業支出均有所增加，然而隨著消費轉向餐廳和酒吧，食品和飲料店的支出相對下滑。

ClearBridge Investments 投資策略師 Jeffrey Schulze 則表示，美國 12 月的每人 600 美元紓困補助，帶動 1 月零售銷售成長 8%，而這次的紓困規模是上次的 2.5 倍。他還預計，美國將在第 2 季達到群體免疫，一旦實現後，消費者支出勢必會釋放一波強勁動能。