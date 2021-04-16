CDC：美國5800人接種疫苗後仍中招、74人死

週四 (15 日) 美國疾病管制與預防中心 CDC 公布最新數據，美國已有 7700 萬人完整接種新冠疫苗，其中有 5800 人接種疫苗後仍確認新疫肺炎，有 74 人死亡。

美國總統拜登 6 日宣布到 4 月 19 日所有美國成年人都應有資格獲得疫苗接種，但施打疫苗並非萬靈丹。

根據 CDC 數據顯示，美國大約有 7700 萬人完整接種新冠疫苗，5800 人接種疫苗後仍確認新疫肺炎，其中 396 人需要住院治療，有 74 人死亡。

目前美國可接受疫苗的人群中，所有已注射疫苗的年齡層都發現感染了疫苗。但是，60 歲以上的人感染率略高，而且大多是女性 65%。

根據 CDC 數據分析，輝瑞疫苗宣稱具 95% 有效性，Moderna 疫苗宣稱有效性為 94%，但美國真實數據顯示，輝瑞和 Moderna 疫苗有效性分別為 91% 和 90%。

嬌生新冠疫苗的有效性為 66%，但美國施打該疫苗的真實數據顯示卻升至 72%。

CDC 建議，注射疫苗後仍感染的案例僅佔完全接種者的一小部分，仍建議符合接種資格條件的人立即接種疫苗。

CDC 呼籲，民眾接種疫苗後並非完全免疫，防疫措施仍不可忽視，戴口罩、常洗手、保持社交距離，避開人群和通風不良的地方。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.38 億例，死亡數突破 297 萬例，美國累計確診超過 3143 萬例，累計死亡數超過 56.4 萬。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞稱，全球確診病例再度爆發，疫苗不是注射之後立即有效。

譚德塞呼籲，大家戴好口罩，保持好社交安全距離，不要以為打完疫苗就沒事了。

截稿前，美股盤中時段，Moderna (MRNA-US) 下跌 2.36%、輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.06%、嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.02%。