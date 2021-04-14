〈紐約匯市〉通膨升溫Fed不改立場 美元翻黑 比特幣突破63000美元

美元對一籃子貨幣周二 (13 日) 跌到三周低點，儘管最新數據顯示美國 3 月通膨率大幅上揚，但仍不會改變聯準會 (Fed) 保持低利率數年的承諾，此外，市場對美國財政部標售 30 年期公債的需求強勁，公債殖利率應聲下滑，也使美元走低。

美國勞工部公布，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.6%，是 2012 年 8 月來最大漲幅。剔除波動較大的食品和能源後，核心 CPI 上漲 0.3%，為七個月來最大漲幅。

美元在 CPI 數據出爐後一度飆升，但之後卻翻黑走低，追蹤追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌至 91.85，為 3 月 23 日以來最低。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「Fed 在可預見的未來維持低利率的前景保持不變，我們可能會看到通膨上升，之後最終回落。目前為止，經濟仍遵循 Fed 的腳本。」

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周二表示，今年通膨不太可能失控。接下來投資人將關注美國 3 月零售銷售。

歐元兌美元升值 0.28% 至 1.1945 美元，美元兌日圓貶值 0.3% 至 109.10 日圓。英鎊變動不大，報 1.3748 美元。

商品貨幣攀高，澳幣升值 0.29% 至 0.7643 美元，紐元升值 0.34% 至 0.7051 美元，紐西蘭央行周三預料維持當前貨幣政策不變。

市場關注美俄之間的地緣政治緊張局勢，據悉美國總統拜登和俄羅斯總統普亭兩人通電話，俄羅斯盧布周二尾盤漲勢延續。

加密貨幣平台 Coinbase 周三將在美國上市，比特幣持續上漲，截稿前報 63196.53 美元，24 小時漲幅 5.36%，盤中最高曾漲抵 63707.34 美元，刷新歷史紀錄。

截至周三 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格：