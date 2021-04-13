關注焦點：

周三：

紐西蘭議息 (10：00)

周四：

美國零售 (20：30

美國工業 (21：15)

周五：

美日會面

美國房屋 (20：30)

今日重要經濟資料：

07：01 英國 3 月 BRC 零售銷售年率 ‧ 前值 + 9.5%

14：00 德國 3 月批發物價月率 ‧ 前值 + 1.4%

14：00 德國 3 月批發物價年率 ‧ 前值 + 2.3%

14：00 英國 2 月三個月滾動 GBP 月率 ‧ 預測 - 1.9%‧ 前值 - 1.7%

14：00 英國 2 月 GDP 月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 - 2.9%

14：00 英國 2 月 GDP 年率 ‧ 預測 - 8.3%‧ 前值 - 9.2%

14：00 英國 2 月服務業產出月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 - 3.5%

14：00 英國 2 月服務業產出年率 ‧ 預測 - 9.4%‧ 前值 - 10.4%

16：30 英國 2 月工業生產月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 1.5%

16：30 英國 2 月工業生產年率 ‧ 預測 - 4.4%‧ 前值 - 4.9%

16：30 英國 2 月製造業產出月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 2.3%

16：30 英國 2 月製造業產出年率 ‧ 預測 - 5.1%‧ 前值 - 5.2%

16：30 英國 2 月全球商品貿易收支 ‧ 預測逆差 106 億 ‧ 前值逆差 98.26 億

16：30 英國 2 月對非歐盟地區貿易收支 ‧ 預測逆差 35 億 ‧ 前值逆差 17.56 億

17：00 德國 4 月 ZEW 經濟景氣指數 ‧ 預測正 79.5‧ 前值正 76.6

17：00 德國 4 月 ZEW 經濟現況指數 ‧ 預測負 52.0‧ 前值負 61.0

18：00 美國 3 月 NFIB 小企業信心指數 ‧ 前值 95.8

20：30 美國 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 0.1%

20：30 美國 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 1.6%‧ 前值 + 1.3%

20：30 美國 3 月 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.4%

20：30 美國 3 月 CPI 年率 ‧ 預測 + 2.5%‧ 前值 + 1.7%

20：30 美國 3 月每周平均實質所得月率 ‧ 前值 - 1.0%

XAU 倫敦黃金 - 金價呈觸頂回調跡象

倫敦黃金上周緩步走高，至周四升上 1758 水平，但至周五已見較明顯回調，而金價在 3 月 18 日高位為 1755，正接近於上周高位，或有機會延續著三月以來的區間上落走勢。圖表亦可見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，同樣預示著金價當前有著觸頂回落的傾向。支持位將回看 25 天平均線 1727 及 1700 關口，下一級繼續留意 3 月底低位 1676 附近區域。向上阻力預估在 50 天平均線 1759 美元，暫見金價未有突破，較大阻力則料為 1780 及 1800 美元關口。基本面上，在美國龐大財政刺激及美聯儲的支持較少的情況下，美債收益率有機會繼續走高，而經濟復甦擴大及不確定性減少，料將會削弱市場對黃金的避險需求。世界黃金協會 (WGC) 最新發佈數據顯示，3 月份全球黃金 ETF 持倉下降 107.5 噸，為五個月來出現的第四次淨流出。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,026.07 噸

4 月 9 日–1,026.07 噸

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 12 日上午定盤價：1741.55

4 月 12 日下午定盤價：1732.85

倫敦黃金 4 月 13 日

預測早段波幅：1717 – 1740

阻力位：1755 – 1763 – 1777

支持位：1706 – 1699 – 1690

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制 25ma，醞釀回調

倫敦白銀方面，技術圖表見 RSI 及隨機指數亦已自超買區域緩緩回落，而價格近月則一直受制 25 天平均線，目前位於 25.40 美元，故若銀價本周仍繼續居於此區之下，料將醞釀回調壓力。支持位預計在 24.20 及 23.75 美元，關鍵料為 23.50 美元，在去年 12 月銀價曾多番測試此區支撐。至於向上較大阻力料為 50 天平均線 26.20 美元，下一級指向 27 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

4 月 9 日–17,880.11 噸

4 月 12 日–17,880.11 噸

倫敦白銀 4 月 13 日

預測早段波幅：24.40 – 25.04

阻力位：25.34 – 25.72 – 26.30

支持位：24.26 – 24.00 – 23.56

EUR 歐元 - 歐元續見受制 1.20 關口，短線有望重陷跌勢

美元今年反彈，美國公債收益率因經濟成長加速和通脹上升的預期而上揚。美國將於周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，這是一個主要的經濟關注點。投資者認為，由於加大財政和貨幣刺激力度，以及企業在經歷新冠相關封鎖後復工，價格壓力將會加大。美國 3 月零售銷售數據將於周四公布。

從技術圖表可見，RSI 及隨機指數正自超買區域回落，匯價的上行亦未有衝破關鍵的 1.20 關口，此前在 3 月中旬已多番上探此區亦是難越雷池，並且是自年初以來，匯價仍保持著一浪低於一浪的下跌趨勢，故目前很大機會將見歐元又會重新走低，關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1825 的 200 天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。下一級支持將參考 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，較大支撐指向 1.15 關口。至於向上較大阻力料為 1.2120 以至 1.2240 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000 - 1.2120 – 1.2240

支持 1.1825 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升勢緩止，迎來區間盤整

美元日圓最近一段的回落走勢看似已在 109 水準附近初步築起底部，這區並為 25 天平均線位置所在；同時，圖表亦見 RSI 及隨機指數已在超買區域有著回穩跡象，或可望美元兌日圓短線重新走穩。向上阻力 100 以及月初未能闖過的 111 水準，進一步參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。關鍵阻力指向 115 關口，自從於 2017 年 1 月跌破之後，曾多次反彈亦是受制於此關口。較大支撐料為 50 天平均線 107.60 及 107 水準。

預估波幅：

阻力 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 110.00 – 109.40 – 108.70

GBP 英鎊 - 英鎊遭獲利回吐，短線料可重新走穩

英鎊兌美元方面，在快速疫苗接種計劃的推動下，對英國經濟復甦的預期幫助英鎊近兩周普遍走穩，但於本周二英鎊又呈走軟，估計是在復活節長周末結束投資者交易員返回市場獲利了結所致。不過，隨著英國疫苗接種計劃的迅速實施和新增感染人數的下降，英國首相約翰遜周一證實，計劃在下周重啟經濟，這或許在基本面可給予英鎊支撐。而在技術面，圖表見近期英鎊兌美元於 100 天平均線獲見支撐，目前位於 1.3675，隨著 MACD 指標上破訊號線，若果英鎊可持於此區上方，料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 1.3920 及 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過，亦要慎待若 100 天平均線失守，料英鎊將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.3920 - 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3675 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元跌勢減緩，關注通漲及零售數據

美元周一窄幅爭持，市場人士評估美債收益率前景並等待美國未來幾日公佈關鍵的通脹數據和零售銷售數據。之前對美國通脹上升的擔憂以及刺激計劃推動的經濟反彈，推動美國公債收益率在 2 月大幅躍升，並帶動美元上揚。上周美國公債收益率回落，令美元創下 2021 年最差單周表現。美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾在周四播出的美國媒體採訪時說，美國經濟處於拐點，預計未來幾個月經濟增長和招聘將加速上升，不過仍存在一些風險，尤其如果解封導致新冠病例數持續增加的話。上周五發佈的數據顯示，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超過預期，錄得九年半來最大年度升幅，可能標誌著在公共健康環境改善和政府大舉注資之際，經濟復甦已開始導致通脹上升。美國周二將公佈消費者物價指數(CPI)。

美元兌瑞郎走勢，圖表見 RSI 及隨機指數已在 20 水準下方的超賣區域橫盤多日，而匯價繼上月之後，在上周亦再次下探 250 天平均線支撐，但暫見至本周一仍可力守此區，目前 250 天線處於 0.92 水平，若本周仍可繼續守穩，料美元兌瑞郎將可迎來反撲。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9510 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9510 – 0.9800

支持 0.9200* – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 疫苗接種計劃受挫，澳元窄幅橫盤

澳元兌美元本月陷於窄幅爭持，澳洲新冠疫苗接種計劃受挫，以及澳洲薪資補貼計劃到期，令市場人士保持謹慎態度。在技術上，圖表見匯價向上受制於 0.77 關口以至 25 天平均線，向下則大致於 0.7580 獲見支撐，匯價亦同時交疊於短期平均線之中，故此，預料澳元短線可能仍會延續著橫行格局。較大支持位缃看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7275 水準。而向上較大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7580 - 0.7500 – 0.7275

NZD 紐元 - 紐元暫緩弱勢

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數正處回升，MACD 指標亦剛上破訊號線，或可望紐元兌美元有望延續近日的窄幅橫盤局面；匯價於上月跌破 100 天平均線之後，則一直持於此指標下方，故在未有扳回目前位於 0.7145 的 100 天線之前，料見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6740 水準。若可闖過 0.7145，料見紐元終可元成觸底作出較明確的反撲，上望目標看至 0.73 以至 0.7460 水準。

預估波幅：

阻力 0.7130 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6740

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善，商品貨幣稍呈喘穩

美元兌加元走勢，隨著匯價在過去兩周多時間陷於窄幅橫行，並且連番向上受阻目前位於 1.2610 水平的 50 天平均線，預料美元兌加元有機會正醞釀回調壓力。以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的調整幅度分別為 1.2535 及 1.2505 水平，61.8% 的幅度則為 1.2470 水平。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2710 以至 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2610 - 1.2710 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 - 1.2361

CL 紐約期油 - 美國疫苗接種快速推進和中東局勢緊張，油價上漲

油價周一上漲，因人們對美國疫苗接種的速度感到樂觀，且也門胡塞武裝表示向沙特石油基地發射了導彈。但原油價格在過去三周內仍保持區間波動，人們對美國經濟活動激增的預期不斷增長，但這被歐洲疫苗接種速度緩慢，以及對未來幾個月伊朗將增加供應的預期所抵消。美國原油上漲 0.38 美元，結算價報每桶 59.70 美元。

圖表見油價向上仍見受制 25 天平線已三周多時間，目前處於 61.50 元，下方關鍵於 57.20 美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。至於向下較大支持位預估在 100 天平均線 54.50 以及 51.40 美元。

預估波幅：

阻力 61.50 – 65.00 – 66.40

支持 57.20 – 54.50 – 51.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)