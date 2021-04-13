幣安幣日漲18% 躋身3大加密貨幣之列

幣安幣（Binance Coin, 簡稱 BNB）過去 24 小時內上漲 18%，擊敗競爭對手，成為僅次於比特幣與以太幣的第三大加密貨幣，鞏固其作為是世界上主流加密貨幣之一的地位。

據 CoinMarketCap.com 數據顯示，幣安幣目前市值為 894 億美元，僅次於比特幣（1.1 兆美元）與以太幣（2,460 億美元），成為第三大加密貨幣。

幣安幣最近幾周不斷和泰達幣 (Tether) 等加密貨幣交換地位，如今坐上老三位置，凸顯其在加密生態系統中日益重要的地位。

Coinbase 即將在本周上市，也是幣安幣近期大漲的原因之一。其他加密貨幣交易所的數位貨幣近來跟著飛漲，Coinexchange 交易所的 UNI 幣（Uniswap）在 24 小時內上漲 12%、FTX 交易所的加密貨幣也上漲近 6%。

早在 2020 年 8 月，幣安就啟動所謂的智能鏈（Binance Smart Chain，BSC），最為應對競爭對手以太坊的一種方式，可使用去中心化金融（點對點借貸與交易）等應用，但交易費用更低。過去許多僅在以太坊運作的去中心化金融應用，如去中心化金融的 1inch 交易所，已開始支援幣安幣的智能鏈。

幣安智能鏈使用幣安幣支付交易與其他費用，並且不斷蓬勃發展。最高交易量為 500 萬筆，高於以太坊的 130 萬筆。幣安以建立了一個 1 億美元的基金加速區塊鏈上的項目，目前幣安智能鏈上已建立超過 300 個基礎項目，其中包括名為 PancakeSwap 的分布式交易所。

幣安競爭對手 FTX 的交易所執行長 Sam Bankman-Fried 表示，幣安智能鏈正在形成一股強大的吸引力。儘管以太坊有數十億美元資本，但也只吸引 5 萬左右的用戶。因為幣安智能鏈過於集中，他不認為會取代以太坊，但確實會嚴重削弱以太坊的主導地位。

幣安則表示，智能鏈並不集中，也不屬於交易所，而是由交易的社群管理。對於幣安影響力的質疑，讓加密貨幣內部投資人停下腳步。此外，美國商品期貨交易委員會（FTC）目前正在調查幣安，是否涉及允許美國民眾進行非法投資交易。

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