CVC收購東芝殺出程咬金 KKR、Brookfield將加入爭奪戰

私募基金 CVC 資本提議以超過 200 億美元收購東芝的交易，半路殺出程咬金，彭博周二 (13 日) 報導，私募基金 KKR 與 Brookfield 也將加入東芝爭奪戰。

消息人士表示，KKR 資本考慮以高於 210 億美元的價碼向東芝提議收購，加拿大私募基金 Brookfield 正初步規劃收購東芝，擬以相同規模的金額爭取青睞。

更多私募基金加入競標行列的消息傳出後，東芝周三 (14 日) 早盤股價大漲 7.6%，今年來漲幅擴大到 70%。

消息人士表示，所有的協議都還處於早期階段，尚未做出最終決議，東芝與任何私募基金的討論皆不會做出任何確切的承諾。

東芝先前已證實收到 CVC 資本的初步報價，CVC 也正在討論邀請日本投資人加入，此舉可能有助於 CVC 的提案獲得日本監管機構批准。消息人士表示，CVC 計劃最快在本周提供收購案的細節。

一位不具名的東芝高層曾表示，CVC 提出以每股約 5000 日圓的價格收購東芝，這將使其估值達到 2.28 兆日圓 (約 209 億美元)。

不過，對沖基金 Oasis Management 認為 CVC 的報價過低， Oasis 自 2016 年起就是東芝的機構投資人。

據日經 (Nikkei) 周二報導，在投資人的壓力下，東芝執行長車谷暢昭預計將辭職，由董事長綱川智接任執行長的位子。東芝周三證實此消息，表示將討論相關事宜。