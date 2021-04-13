〈紐約匯市〉美元再度下滑 市場觀望美國通膨和零售銷售數據

美元對一籃子貨幣周一 (12 日) 再度下滑，交易員等待未來幾天將發布的美國通膨和零售銷售數據，以判斷美國經濟前景。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.04% 至 92.164，但仍維持在上周四觸及的三周低點 91.995 之上。

美元指數在周四之前已經連跌七天，是去年 12 月以來最差表現，4 月至今累計貶值約 1.2%。

美國將於周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，投資人認為，在美國升高財政和貨幣刺激力道、企業復工的情況下，物價壓力將升高。和去年同期相比的數據可能很強勁，因去年 3 月是美國疫情爆發、實施封鎖停工措施的開始，當時通膨相對低迷。美國也將於周四公布 3 月零售銷售。

Brown Brothers Harriman 分析師說：「本周出爐的美國經濟數據可望表現強勁，我們相信美元將持續升值。」

荷蘭國際集團 (ING) 分析師則表示，投機客已連續第 12 周削減美元淨空頭部位，可能阻礙美元進一步上漲。

美國財政部發行的 3 年期和 10 年期公債需求強勁，美國公債殖利率從盤中高點走軟，不過周一行情仍是上揚的。財政部周二還將發行 30 年期公債。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周日接受 CBS 訪問時透露，美國經濟走到轉捩點，未來幾個月的經濟成長和企業招募將加速攀升，但美國經濟仍存在一些風險，需要注意解封導致確診病例持續增加的可能性。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫周一表示，美國經濟今年可能大幅反彈，但就業市場仍有很大的進步空間。

聖路易聯準銀行總裁布拉德同日說，等到美國四分之三民眾接種疫苗，將代表疫情的尾聲，Fed 將須考慮縮減購債，但現在討論改變貨幣政策為時尚早。

美元兌日圓貶 0.19% 至 109.44 日圓。

歐元兌美元變動不大，報 1.1900 美元。

英鎊兌美元升值 0.22% 至 1.3724 美元，英格蘭的商店、酒吧、健身房和理髮店經過三個月封鎖後於 4 月 12 日重新開業，市場對英國經濟重啟計畫進入新一階段表示歡迎。

但分析師警告，這種所謂的「疫苗交易」不會持續下去，因為其他國家也將趕上英國並鬆綁封鎖措施。

比特幣周一尾盤報 59899.22 美元，稍早一度突破 6 萬美元後，逼近 3 月觸及的 61,782 美元歷史紀錄。

截至周二 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：