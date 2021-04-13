Nvidia攜手聯發科 對決英特爾 發表首款ARM架構CPU處理器

週一 (12 日) GPU 大廠 Nvidia 於 GTC 2021 (GPU 技術大會) 發布，首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器「NVIDIA Grace」，採用新一代 Neoverse 核心的設計，計畫於 2023 年問世。

NVIDIA Grace 首度亮相

伺服器 CPU 龍頭英特爾強勢布局 GPU 市場後，GPU 大廠 Nvidia 也不惶多讓。

週一 Nvidia 發布首款基於 ARM 架構的超級運算 CPU，代號為「Grace」，這款最新的產品以最早的女性程式設計師之一 Grace Hopper 命名。

Grace Hopper 於 1906 年 12 月 9 日生於美國紐約州紐約市，她是最早的女性程式設計師之一，創造了現代第一個編譯器 A-0 系統，以及第一個進階商用電腦程式語言「COBOL」，被譽為「COBOL 之母」。

NVIDIA Grace 為一款專門為 AI 資料中心設計的高性能伺服器 CPU，具第 4 代 NVLink 技術，在 CPU 和 GPU 間資料存取速度達每秒 900 GB，相較現今的伺服器，速率足足成長 30 倍。

可提供約每秒 2000 GB 的超大頻寬讓 GPU 存取 LPDDR5 記憶體，同時導入第 4 代 NVLink 技術，讓 CPU 與 GPU 之間的資料存取能力達到創紀錄的每秒 900 GB。

Nvidia 創辦人暨執行長黃仁勳稱，NVIDIA Grace 將於 2023 年問世，在最複雜的 AI 和高性能運算工作負載上，NVIDIA Grace 預料將成為當今最快的伺服器，性能將提高 10 倍

美國能源部的洛斯阿拉莫斯國家實驗室和瑞士國家超級運算中心已率先與 Nvidia 簽約，採用 NVIDIA Grace。

攜手聯發科

與此同時，Nvidia 也宣布與世界最大 ARM 晶片供應商聯發科攜手合作，打造一個支援 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的筆電參考平台。

聯發科稱，期待能與 Nvidia 一同，將 GPU 帶到 ARM 的筆電平台上，優化遊戲、內容創作等應用。

提高財測

Nvidia 還提高財測，2022 財年首季營收將超過 53 億美元，優於先前該公司與華爾街預估。

對英特爾來說，Nvidia 發表首款 ARM 架構 CPU 處理器的消息，無疑帶給英特爾更大競爭壓力。週一美股盤中截稿前，英特爾 (INTC-US) 應聲走跌近 5%。Nvidia (NVDA-US) 則大漲逾 6%。