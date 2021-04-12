英特爾自駕最新布局 Mobileye於2023年啟動無人送貨服務

英特爾 (Intel) 旗下汽車技術子公司 Mobileye 週一 (12 日) 宣布，將於 2023 年推出無人送貨服務。

英特爾旗下子公司 Mobileye 週一宣布與新創公司 Udelv 攜手合作，建立自動駕駛車輛車隊，從 2023 年開始提供全面，完全無人駕駛的送貨服務。

Mobileye 和 Udelv 宣布，將在 2023 年至 2028 年之間生產 35,000 輛無人駕駛貨車，由 Mobileye Drive 自動駕駛系統驅動。

英特爾近年積極布局自駕車研發計畫 (圖片：AFP)

英特爾高級首席工程師、Mobileye 自動汽車標準副總裁 Jack Weast 稱，這是一個真正的商業部署，2023 年開始，將有 35,000 輛自駕車，完全整合 Mobileye 的自動駕駛系統以用於商業用途，實現自動化的貨物交付。

Mobileye 致力於實踐完全自動駕駛的願景，還與福特、福斯、Nissan、BMW、吉利等車廠深化合作，共同發展自駕車技術。

Mobileye 可供全球汽車業者採用統包 (turn-key) 自駕系統，具有 13 個攝影鏡頭、3 個遠程光達 (LiDAR)、6 個短程光達 (LiDAR) 和 6 個雷達的全感測器套件，還包括以色列公司的 EyeQ 晶片系統，及道路體驗管理系統 (REM) (即數據群眾外包項目)，實現實時地圖繪製和車輛定位功能。

Mobileye 已經在全球多個城市測試自駕車，以推出 Robotaxi (無人駕駛計程車隊) 服務，Mobileye 週一表示將在 2025 年之前將其技術也導入個人消費的汽車當中。

民眾觀看 Mobileye 研發的感測運輸顯示器 (圖片：AFP)

英特爾的自駕車研發計畫雖與其他公司相比起步晚，但該公司近年致力於以金錢換取時間，透過收購增添自駕車系統生力軍。

繼 2017 年以 153 億美元收購以色列自駕系統大廠 Mobileye 後，2020 年 5 月英特爾宣布，以 9 億美元收購以色列交通大數據新創公司 Moovit。

截稿前，美股早盤時段，英特爾 (INTC-US) 下跌 0.51%，暫報每股 67.91 美元。