提高非國防比重 拜登2022預算案將破1.5兆美元

週五 (9 日) 美國總統拜登正打算將 2022 財年預算提高 8.4%，達 1.52 兆美元，包括增加在教育、衛生保健、研究和可再生能源方面的支出，以提高非國防支出所佔比重。

拜登預算提議將非國防自由支配資金恢復到 GDP 的 3.3%，高於 2021 財年的 3%。美國政府官員表示，拜登的初步預算提案並不包含 2 兆美元的基礎建設方案或稅收改革。

白宮預計在春季稍晚的時候向國會提交完整的預算案。

拜登期待國會能通過 2022 財年向國防類提撥 7530 億美元 (年增 1.7%)，非國防類提撥 7690 億美元 (年增 16%)，總共 1.52 兆美元的預算案。

他提議大幅增加因應不平等、疾病和氣候變化等方面的金援，並希望為電動車和充電站提供補助。

預算提案的細節如下：

建議針對氣候變化問題進行逾 140 億美元投資，以在 2050 年前達到淨零排放。

對電動車和充電站撥款 6 億美元補助。

停止向美墨邊境牆提供建設資金，並取消與之相關的既有資金安排。

向美國疾管中心 (CDC) 和資金緊俏的學校提供金援。

撥款 21 億美元用於解決槍支暴力問題。

此外，美國財長葉倫表示，根據美國總統拜登的預算，美國國稅局的執行經費將在 2022 財年增加 9 億美元。預算要求還包括為國稅局提供 132 億美元，較 2021 財年增加 12 億美元，年增 10.4%。

另一方面，根據美國國會預算辦公室所公布的最新數據顯示，2021 財年的前 6 個月 (2020 年 10 月～2021 年 3 月)，美國聯邦財政赤字已經達 1.7 兆美元。美國國會預算辦公室表示，前 6 個月的財政赤字與 2020 年相比，年增 45%，但收入只增加 6%。

美國在 2020 財年的財政赤字已經創下歷史新高。數據顯示，2020 財年美國財政赤字達到 3.1 兆美元。依照 2021 財年的發展，財政赤字再創新高已經無法避免。

牛津經濟研究所表示，額外的經濟刺激將繼續推升財政赤字，導致國家債務飆升，這恐使美國經濟進一步暴露在風險中。

不過美國政府為了紓緩債務問題，增加聯邦財政收入，近期已經計劃推行一項新的計劃，打算從個人、家庭和企業等方面著手，當中調升企業稅率從現有的 21% 升至 28%。