〈新股IPO〉美國房產龍頭Compass紐交所掛牌 上市首日漲近12%

軟銀願景基金持股投資的房產公司 Compass(COMP-US) 周四 (1 日) 上市首日股價漲近 12%，該公司以發行價區間低標每股 18 美元發行 2,500 萬股，募得 4.5 億美元。

Compass 周四開盤價報 21.25 美元，高於發行價 18 美元，收盤上漲 11.94%，收 20.15 美元。據彭博估算，截至紐約時間下午 12 點 16 分，Compass 股價為 20.60 美元，包括限制股與選擇權在內的估值被稀釋至 103 億美元。

Compass 獲得超過 15 億美元的資金，其中部分來自軟銀願景基金。Compass 是美國房產龍頭，旗下擁有約 1.9 萬名的房產經紀人，去年營收為 37.2 億美元，虧損 2.7 億美元，低於前年 3.88 億美元虧損。

該公司自成立以來，已從 27.5 萬名以上的房屋買賣人手中，完成總計逾 3,000 億美元的交易。該公司報告指出，Compass 在美國分散的房產經紀市場比重占 4%，使其成為總交易量最大的獨立房產經紀公司。

Compass 在周三定價之前，已將 IPO 規模減半，將發行價區間降至 18 美元至 19 美元，原本規劃以 23 美元至 26 美元發行 3,600 萬股。

由於特殊目的收購公司 (SPACs) 熱潮，IPO 市場在經歷兩季創紀錄的榮景後，受到市場波動衝擊。原定周四上市的雲端通訊公司 Intermedia Cloud Communications 因市場環境不利而延遲，此外廉價航空公司 Frontier Group Holdings 也於周四上市，發行價位於低標 19 美元。

Compass 執行長 Robert Reffkin 持有 46% 的公司股票。Compass 的 IPO 由高盛、摩根士丹利、巴克萊承銷，股票在紐約證券交易所掛牌。