全台「隱富」數再破紀錄 冠德信義「隱」字訣為頂級豪宅定錨

台灣中小企業隱形冠軍不少，最新富比世 2021 年全球富豪榜公布，儘管歷經一整年的新型冠狀病毒衝擊全球經濟，全台億萬富豪人數不僅持續破紀錄，更比前一年暴增 660 人，總數來到 2755 人。這群低調富豪的偏好掌握著豪宅生態的走向，隨著北市豪宅區大洗牌，信義計畫區仍獨佔鰲頭，有錢人的置產口味卻默默發生著質變，關鍵字就在一個「隱」字訣。

超豪宅趨勢：「獨享隱私」力壓「群聚」

細數過去 20 年的頂級豪宅趨勢，富豪名流群聚的知名豪宅一度蔚為媒體焦點，「與富人為鄰」更成為不少建案的宣傳標語，卻也觸碰了低調富豪們最注重的「隱私」大忌，因為在這群隱富眼中，重要的不是「對面住著誰」，而是一層一戶的專屬隱私性。

疫情中，「群聚」大逆風，對這種趨勢更起到推波助瀾的效應；在動輒幾十戶甚至上百戶的架構下，即便整層購買也難以滿足頂級富豪對於高度隱私專屬的要求，「獨棟一層一戶」因而重回市場，戶數越少、越單純就越顯其價值。冠德建設在信義計畫區的封關代表作「冠德信義」就以三棟建築各 152 坪、168 坪及 207 坪，每棟僅 11 戶與 15 戶，規劃一層一戶，在豪宅林立、富豪雲集的指標地段，更突顯出其每戶都獨一無二、沒有複製品的限量獨特性。

圖說: 冠德信義從周邊環境到宅邸內部享有稀有的尊榮

大隱於市 信義計畫區的寧靜更珍稀

一般人購屋，往往得設法在繁華與寧靜、便利與隱私、機能與景觀…. 等各種矛盾條件中取捨，設法取得最佳平衡，不僅僅是受限於價格考量，而是因為地點先天條件的限制，即便是頂級富豪也難免得面對「有錢也買不到」的難題。

信義計畫區之所以能成為全國最貴、最頂尖的豪宅區域，就是因為能夠滿足金字塔最頂端客層「贏者全拿」的有錢任性，地不到 15% 的棋盤式方正規劃的綠地住宅街廓，獨享「大隱於市」繁華喧囂中的一片珍稀靜土。「冠德信義」不僅位於全台最具指標性的頂級地段中最後的純住宅街廓，B 棟、C 棟更有著正對公園學校的 200 米寬闊視野棟距及永久景觀，建商更邀請到享譽國際的澳洲 DBI 建築事務所設計師 Warren Coyle 操刀，將融合自然與都會的國際豪宅設計經驗帶到台北，打造可開窗的生活、會呼吸的住宅，即使待在室內，也能充分享受信義計畫區珍稀綠地陽光的「借景生活」。

隱富傳家宅 更重風水聚財

無論富豪們的置產偏好如何變化，「風水」永遠是這些隱形冠軍企業家心中最不可動搖的一塊，信義計畫區之所以稱霸全國屹立不搖，甚至毫無地緣關係的中南部隱性富豪也對於在此置產樂此不疲，不只是因為台灣國際首都 CBD 的標誌性，也因為其四獸山環繞的地形位置，正屬於華人風水學中的「龍脈」風水寶地。而「冠德信義」除了背有靠山，前庭開闊的棟距，正是風水中講究的「明堂」，向北眺望可見擎天崗鞍形層疊的山勢，在風水中為案山，呼應典籍中「伸手摸著案，家財千萬貫」的說法，也讓「冠德信義」更受到以中小企業主為主力的全台隱富的青睞。