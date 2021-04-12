〈長照險教戰〉一天不到3元擁千萬元長照保障 逾五成年輕人超前部署

全台超過 200 萬民眾因為照顧家人影響到工作，面對高達五分之一踩到長照地雷的機率，據國泰人壽資料統計，由於一天不到 3 元就可以擁有千萬元長照保障，超過 5 成的 20~39 歲年輕人投保長照險。台灣人壽則表示，也可以師法日本，終身壽險結合長照預支保障，降低對病人及家屬理賠認定的困難。

面對 2025 年超高齡社會，衛福部統計長照需求人口將破 100 萬人，全台亦有 231 萬人因照顧家人影響到工作，趁年輕及早規劃長照保障才是最有利的風險轉嫁方式。 據國泰人壽資料統計，近一年投保長照險中，超過５成為 20~39 歲年輕人，顯示長照議題已在年輕世代發酵。

看準年輕人需求，國泰人壽表示，年輕人可依據預算不同選擇定期或終身的長照保障，以該公司長照專案來看，最低一天不到 3 元，即可擁有上千萬的長照保障，以 30 歲女性投保「10 年定期方案」保障 10 年期 / 保額 5 萬元，附加定期健康保險附約保額 1 萬元為例，年繳保險費 1040 元，最高總領 1041 萬元保險金。

假設在保障期間內因疾病或意外持續符合保單條款約定的長期照顧狀態，可先領一次給付的保險金 81 萬元 (含長照初期照顧保險金 15 萬元、長期照顧安置保險金 30 萬元、長期照顧復健保險金 36 萬元)，有助解決長照初期急需用錢的燃眉之急，每 3 個月再給付 15 萬元長期照顧保險金，最多給付 64 次 (16 年)，共 960 萬元，不用擔心每月固定支出的看護費用及耗材雜支。

若預算充足可考慮投保長照終身保險，讓保障更長久，以 30 歲男性投保「終身方案」繳費 20 年期 / 保額 5 萬元，附加定期健康保險附約保額 1 萬元為例，年繳保險費 51,650 元，若發生事故持續符合保單條款約定的長期照顧狀態，即可豁免保險費，並領一筆長期照顧復健保險金 66 萬元，及每半年再給付 30 萬元長期照顧保險金，最多給付 31 次 (15.5 年)，最高總領 996 萬元保險金；若不幸身故或完全失能，另給付 1.05 倍終身保險部分應繳保險費總額，但須扣除已領各項保險金總額。

此外，還能再以每天不到 5 元附加住院、手術、重大傷病保障，國泰人壽為鼓勵民眾維持健康，若有符合疫苗接種、癌症篩檢、健康檢查、每日健走 7,500 步等約定條件，續期年度附約保險費最高還可折減 15%，讓民眾不僅能顧健康，還可享有保險費折減。

台灣人壽表示，有別於過去傳統壽險提供家人身故保障，該公司觀察後疫時代保險更應回歸保障本質之下，「自己使用」的保障便成為保險規劃重要課題。「長照預支保障」，只要經認定符合長照理賠狀態，則可選擇從保額中一次性提前給付 50%，做為「長期照顧保險金」，優先照顧自己，維持生命尊嚴，也無需每年重新認定長照狀態，降低對病人及家屬的折磨及理賠認定困難的痛點。

過去，一旦發生長照狀態，被保險人若意識清楚，可用拇指印代替簽名申請理賠；若被保險人昏迷或意識不清，就必須申請「監護宣告」，再由監護人幫被保險人申請保險理賠，申請過程相當耗時。台灣人壽表示，該公司當長照狀況發生時，立即啟動長期照顧保險金一次性給付，不僅可先支應各項必需性費用支出，繳費期間內亦享有豁免保費。