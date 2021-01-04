疫情衝擊下 航空業全球客運量跌回1999年水平

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對航空業造成嚴重衝擊。據旅行數據和分析公司 Cirium 的報告顯示，在疫情期間的幾個月中，就已經抹滅了 21 年來航空業的成長，使得航空業客運量跌回 1999 年時的水平。

根據最新的報告顯示，航空業客運量的成長已超過了 20 年，但是，在新冠肺炎疫情及其隨後帶來的影響下，在短短幾個月內就抹滅了 21 年來的全球客運量的成長，使 2020 年的客運量下跌到 1999 年的水平。與去年相比，2020 年客運量預估大跌 67%。

在 2020 年，全球僅記錄了 2.9 兆公里的客運收益公里數 (RPK)，遠低於 2019 年的 8.7 兆 RPK。Cirium 的數據顯示，從 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 20 日期間，航空公司共運營了 1680 萬次航班，遠低於 2019 年同期的 3320 萬次。

Cirium 也表示，疫情衝擊下，有 40 多家航空公司完全停止或暫停運營，專家們預計 2021 年會有更多的航空公司倒閉。與 2019 年相比，國際航班下跌了 68%，而國內旅行下跌了 40%。

據英國衛星通信公司 Inmarsat 的調查顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。亞太地區則是只有約四分之一的受訪者表示，有足夠的信心在 6 個月內再次進行飛航旅行。

國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。