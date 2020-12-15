因為新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行而遭長期停放地面的飛機，在重新投入營運時很可能發生一連串的問題。航空管制當局、保險公司以及專家們向各家航空公司提出警告，表示飛行員的操作技巧有可能出現退步，還有在機材維護時也可能發生失誤情形。而在目前已發生過，由於昆蟲築巢而造成感測器無法正常作用的案例。

全球各國為了防止肺炎疫情擴大，各地也都導入防疫措施，而這也造成旅行需求大幅滑落。全球的所有航班數量，也曾一度發生有 2/3 停止飛航。正因如此，伴隨著航班重啟，也陸續的接獲問題通報。

航空業遭警告 疫情期間長期停放的飛機 重啟飛航時恐有飛安疑慮 (圖片：AFP)

根據國際航空運輸協會 (IATA) 說法，今年所接獲在飛機準備進場降落時的問題當中，發生飛行姿態不穩的案例大增。而這類問題除了可能導致飛機發生硬著陸或衝出跑道，嚴重者甚至可能發生墜機意外。

大型保險仲介業者 Aon PLC 掌管亞洲業務的 Gary Moran 指出，保險公司會依據 IATA 的資料，來向航空公司們進行詢問，調查是否有對飛行員們實施以飛機降落為主的追加訓練。

此外，根據歐洲航空安全署 (EASA) 的說法，經過長時間保管後的飛機，於重新展開飛航時，在「空速」及「高度」的儀表顯示，發生了多起難以採信的案例。而這樣的現象也令人感到憂慮。

由於這類緣故，也曾經發生取消起飛，或飛行途中折返的案例。

而在調查後發現，多數情況下，都是有昆蟲在主要感測器的內部築巢。

夏禮文律師事務所 (HFW) 的航太領域專業夥伴 Kate Seaton 表示，航空業界發生前所未見的大規模停飛，而在重啟飛航的時候，機組人員必須留意是否有沒被發現的問題存在。

Kate Seaton 說道：「我們正跨入全新領域，航空業界在朝著降低風險的方向，除了有必要採取因應作為外，也必須針對預期之外的事態來做好準備。」