ECB總裁拉加德：歐洲經濟下半年預料強力反彈 

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周五 (9 日) 接受 CNBC 訪問表示，雖然歐洲還在跟新冠肺炎疫情奮戰，但經濟預料將從下半年開始邁開大步。她並預測，美國會比歐洲更快達到央行設定的通膨目標。

歐洲多國疫情回升，必須再次啟動嚴格的封鎖措施，和其他逐漸鬆綁社交限制的國家形成鮮明對比。對此拉加德坦言，封城打擊經濟成長，「但下半年將快速復甦，現在已經看到隧道盡頭的光明。儘管還沒走到觸手可及的距離，我們得先完成一些事。」

國際貨幣基金 (IMF) 本周預測，歐盟今年經濟成長率 4.4%，和已開發經濟體平均值相當，但落後美國的 6.4%。

歐洲去年經濟產值萎縮 6.6%，也落後萎縮 6.5% 的美國。美國不只成功推動疫苗大規模接種，政府大力挹注經濟，迄今已經推出逾 5 兆美元財政刺激措施，且正在討論大規模基礎建設方案。

和美國聯準會 (Fed) 雷同，疫情爆發之後，ECB 也透過降息和大規模購債等貨幣刺激支撐經濟，而隨著美國經濟復甦，市場開始擔心超寬鬆政策可能導致通膨失控。

拉加德表示，Fed 將比 ECB 更早達到通膨目標，但歐洲距離通膨目標還很遙遠，兩者處境截然不同。ECB 的貨幣政策相當具有彈性，無論是實施時間、收購的資產類別、各國情況，只要有必要，ECB 可以再次擴大刺激措施。

根據 Our Wolrd 的數據，目前全歐洲人口中約 14% 已接種疫苗，低於美國的 33.5%。拉加德表示，歐盟將盡全力實現夏季來臨以前，把接種率提升到 70% 的目標。