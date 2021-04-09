台積電3月營收1291億元 與Q1雙創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 1291.27 億元，在主要客戶下單維持高檔下，高效運算動能強，加上車用需求大增，營收月增 21.2%，年增 13.7%，改寫去年 9 月寫下的單月新高紀錄；第一季營收 3624.1 億元，季增 0.24%，年增 16.7%，達財測高標水準，單季營收並續創新高。

台積電財測預估，第一季營收約 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，新台幣營收估 3543-3627 億元，第一季營收出爐達到財測高標。

台積電第一季受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，且智慧型手機季節性影響略為和緩，產能利用率維持高檔，營運淡季不淡。

市場並傳出，由於晶圓代工產能持續吃緊，台積電繼先前調漲 8 吋代工價格後，第二季將再啟動調漲，這次將針對 12 吋晶圓代工漲價，並首度採取季度調整方式，意即今年底前可能將啟動三波漲價。

台積電將於 4 月 15 日召開法說會，公布第一季財報並釋出最新展望，包括日前釋出的大擴產訊息及先進製程進度等，預料都將成為市場關注焦點。

為因應市場需求，台積電宣布未來 3 年投入 1000 億美元增加產能。美系外資指出，台積電 2022-2023 年資本支出將各約 350-400 億美元，且其與客戶合作緊密，資本支出反映客戶終端需求強勁程度，當台積電訂出如此規模的資本支出藍圖，代表 5G、高效運算、AI 需求變更強勁，擴產是大勢所趨，上調目標價至 866 元。

在先進製程進度方面，供應鏈也傳出，台積電 3 奈米製程已提前於 3 月開始風險性試產，並小量交貨，進度優於原先預期，3 奈米量產時程可望較原先預計的 2022 年下半年提前。