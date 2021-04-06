台積電填息推升台股噴出創高 台股基金報酬率勝大盤

台積電今 (6) 日強漲超過 2%，順利填息，連帶也激勵台股最高攻到 16804.45 點，大漲超過 200 點，面對台股迭創新高，投資人選股難度也增加，法人表示，統計今年以來各類型台股基金平均績效，不但都是雙位數報酬，而且全部都打敗大盤，建議在風險機會並存下，投資人可選擇台股基金介入。

截至第一季止，今年以來各類型台股基金都表現相當亮眼，平均績效依序為：中概股型 20.56%、中小型 18.45%、科技類 16.29%、一般股票型 15.38%、上櫃股票型 15.11%；都優於櫃買指數的 12.05% 和加權指數的 11.53%。

群益投信表示，疫苗施打的普及率逐日增加，疫情趨緩的態勢明顯，生活回到常軌後可帶動 GDP 回到創高趨勢，也帶動國際股市持續偏多表現。考量隨著後續總體數據持續轉佳，但市場資金仍然充沛，資本市場後續可望回到上升軌道。而台灣在半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情仍可望呈現偏多向上格局。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，美國公債殖利率攀升、通膨疑慮浮現，壓抑市場資金流往科技股。預期台股指數將呈現高檔震盪，並由科技、傳產等族群交替輪動。後市來看，選股策略將為決勝關鍵，看好科技股，尤其成長動能來自科技創新力道者例如半導體先進製程相關以及車用電子相關族群。電子原物料及零組件可望受惠供需吃緊以及漲價題材，傳產原物料、金融等亦可望受惠全球總體經濟復甦帶動終端需求回升。

不過，正因為台股愈漲愈高，個股波動加大，台股現階段投資佈局難度提高很多，投資人怕高卻又擔心沒跟上續攻頂的機會，群益投信建議，可透過台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，因為台股基金波動較個股低，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人。