〈藥品代工趨勢〉CDMO納入新版生技條例 業界盼打造完整供應鏈

行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，將 CDMO(委託開發與代工) 納入租稅優惠適用範圍，新政策預定明年元旦上路，業界認為，CDMO 相關製成產品仍仰賴國外，在政府積極扶植下，有望推升 CDMO 生產量能及投資力道，藉此打造國內 CDMO 供應鏈。

據統計，全球 CDMO 產值已達千億美元，預估 2023 年上看 1173 億美元，隨著全球生物藥品市場需求成長，陸續新增多家中小型新藥公司，不過藥品生產製程複雜性高、設備投資金額達數億美元，新藥公司為降低成本及提升產品開發效率，尋求工廠協助製藥與代工。

台康生 (6589-TW) 指出，近年 CDMO 需求快速成長，但供給跟不上需求，而台灣具備人才、技術、品質等優勢，不過台灣 CDMO 產業尚未出現指標性藥廠，儘管台灣廠商具備 CDMO 相關耗材量產能力，但因未有完整生態鏈，導致產品仍仰賴國外進口。

政府為打造製藥業成為台灣第二個護國神山，全力發展生技代工產業，新版生技新藥條例納入 CDMO 及祭出投資抵減方案，年度投資 1000 萬元以上、10 億元以下全新機械、設備或系統，可選擇當年度抵減營所稅額 5%，或分三年抵減率 3%；研發投底則於當年抵減最高 15% 或 3 年 10%。

目前亞洲地區以韓國三星與中國耀明為 CDMO 領頭羊，且兩家業者均看好未來 CDMO 需求持續成長下，近期積極擴增產能，隨著政府擴大國內 CDMO 廠優惠範圍下，台廠有望加大投資力道。