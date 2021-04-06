〈焦點股〉台積電大擴產設備供應鏈歡呼 京鼎直奔漲停

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 營運進入高成長期，未來三年將投入 1000 億美元在全球設廠，並擴充先進製程與成熟製程產能，台廠相關供應鏈今 (6) 日股價應聲上漲，京鼎 (3413-TW) 直奔漲停價，帆宣 (6196-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、盟立 (2464-TW)、家登 (3680-TW) 等個股，漲勢也相當強勁。

因應 5G、高效運算等相關應用的產業大趨勢，驅動對半導體技術的強勁需求，台積電預計未來 3 年投入 1000 億美元擴產；總裁魏哲家也在寫給客戶的信件中透露，台積電將持續在全球設廠，擴充先進製程產能，並罕見在投資報酬率相對較低的成熟製程擴產。

台積電本周五將公布 3 月營收，可望站穩千億元之上，第一季營收估續創歷史新高。在買盤持續回籠下，台積電花了 13 個交易日完成填息，一度漲逾 2%，最高來到 616 元。

市場看好，台積電近期法說會將再上調今年資本支出，估較原先的 250-280 億美元增加 19-33%，後段設備、廠務工程、晶圓製造等台廠可望直接受惠。京鼎股價連日盤整後，今日吸引資金進駐攻上漲停板，達 258.5 元，為 1 個多月來的高點。

弘塑盤中在買盤追捧下，漲幅擴大至 9% 以上，最高達 380 元，其他包括辛耘、帆宣、盟立、家登、光罩、達欣工、光洋科等，買氣都相當熱絡，盤中分別上漲 2-6%。

京鼎今年前 2 月累計營收 17.64 億元，年增 46.3%；弘塑前 2 月營收 5.08 億元，年增 51.3%；帆宣前 2 月營收 38.04 億元，年增 3.4%；家登前 2 月營收 4.02 億元，年增 57.1%。