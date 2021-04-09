光隆首季營收16.91億元 Q2可望再增3成

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 公布 3 月營收達 7.16 億元，創 5 個月新高，同時，2021 年第一季營收 16.9 億元，季增 31.68%，年減 16.63%，預估在產品組合優化的帶動下，本業獲利將優於去年，同期，可持續保持傳統淡季的盈餘表現。

依光隆目前接單狀況來看，法人估，第二季營收將較首季增加 30%，略低於去年同期 26.36 億元。

光隆今 (9) 日公布 2021 年 3 月營收 7.16 億元，月增 1.12 倍，年減 15.55%，首季營收 16.9 億元，季增 31.68%，年減 16.63%。

光隆主管指出，第一季除家紡出貨動能強勁，持續保持雙位數成長，成衣與羽絨兩事業首季表現雖低於去年，但在出貨組合優化的帶動下，可持續保持盈餘。

光隆主管指出，家紡部門持續受惠日本在疫情下的宅經濟熱潮，家居用品需求暢旺，帶動家紡營收與獲利顯著高成長，今年首季家紡業務營收重返 5 億元，年成長近 3 成，巿況相當樂觀，全年營收估可有雙位數年成長空間，獲利也將同步增加。

光隆首季成衣業務營收表現不如去年同期，主要是受到國際船運擁擠未解，影響送料與出貨時程，第一季約有 230 萬美元因而延遲至次季。

不過，光隆認為，今年初歐美受極地渦漩襲擊，與全球疫苗開始接種，有助戶外活動恢復，客戶端銷售也轉佳，庫存去化，同時，美系大眾運動品牌客戶也預期今年營收成長 18-20% ，有利光隆成衣業務部門今年接單。

另外，光隆旗下轉投資公司投資持有 VIZIO 股權，握有 65 萬 5650 股，隨著 VIZIO 於 3 月 25 日在美國以每股 21 美元掛牌上市，光隆表示，VIZIO 認列在帳上成本約為每股 1.68 美元，在首季將認列評價利益，光隆可按持股比例間接認列業外利益，預期將有助提升獲利表現，且在 VIZIO 上市已進場調節部分持股實現獲利入帳。

光隆去年稅後純益 3.44 億元，每股純益 2.28 元，董事會通過去年盈餘每股擬配 3 元現金股利，盈餘配發率 107%，以今天收盤價 42.35 元計算，殖利率可達 7%。