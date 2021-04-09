晶片短缺問題持續 保時捷不排除減產

據報導，福斯集團 (Volkswagen Group) 旗下豪華跑車部門保時捷 (Porsche) 在週四 (8 日) 表示，為了應對關鍵車用晶片持續短缺的問題，可能將不得不減少產量。

報導指出，保時捷宣布，不排除在近期減少某些車款的產量，不過該公司沒有透露其他更多細節。福斯集團表示，預計未來幾個月晶片供應將持續吃緊，該公司也無法提供全年的能見度。

半導體晶片短缺的問題，對全球汽車業帶來衝擊，美國通用汽車 (GM-US) 也在週四宣布，北美地區的汽車減產將延長至今年 5 月。除了已經進行減產的美國與加拿大的 3 座工廠之外，在墨西哥的 3 座工廠也將加入暫停生產的行列、或調整生產步調。

此外，美國同業福特汽車 (F-US) 也宣布北美工廠的生產將會持續調整到今年 6 月為止。而日本的本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在本財政年度 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。

自去年年底以來，汽車業一直在努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購。

根據調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。

信評機構惠譽 (Fitch) 在先前表示，全球車用半導體晶片短缺，不太可能對日本豐田汽車或本田汽車的財務狀況產生重大影響，並且情況有望在 2021 年下半年緩解。