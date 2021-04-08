晶片短缺衝擊 現代汽車被迫暫停電動車生產

受全球半導體晶片短缺的影像，南韓領先的汽車製造商現代汽車 (Hyundai Motor) 將於本月暫停部分主要產線。該公司旗下新型電動休旅車 IONIQ 5 工廠也將停工。

現代汽車表示，該公司蔚山一號廠將停產一週，直到 4 月 14 日。該工廠主要負責生產新款電動休旅車 IONIQ 5，此外該廠也組裝小型休旅車 KONA。

針對此次的停工，該公司預計將會造成總共 12,500 輛，包含 6,500 輛 IONIQ 5 以及 6,000 輛 KONA 的生產損失。

諮詢公司 AlixPartners 估計，受到晶片短缺問題影響，1 至 3 月全球汽車業的銷售額下跌 606 億美元。

調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。

面對缺短問題持續，其他汽車相關的製造商也開始感到壓力。據南韓汽車工業協會對 53 家當地汽車零組件製造商的調查顯示，有 48.1% 的受調者表示，由於晶片短缺問題而正在減產。此外，有 72% 的受調者預測晶片短缺問題可能會持續一整年。

現代汽車證券 (Hyundai Motor Securities) 研究員 Roh Geun-chang 在最近的一份報告中表示，預期目前的短缺問題最早要到第二季末才能夠解決。

福特汽車、豐田汽車、福斯汽車和本田汽車等公司都受到了半導體供應問題的影響。這些車用晶片涉及從引擎和駕駛性能到空調和娛樂系統等方方面面。福特汽車在先前就表示美國多個工廠 4 月起停產，包括兩個主要的皮卡工廠。