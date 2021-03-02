台康生CDMO業務再報捷 與日藥廠簽訂長期供貨訂單

台康生 (6589-TW) 旗下 CDMO(委託開發製造) 業務繼與高端疫苗合作後再報捷，今 (2) 日宣布與日本藥廠簽訂長期供貨合約，成為台灣首家為日本上市生物藥品的製藥供應廠商，由於該藥品日本市占率超過 3 成，台康生有望藉此擴大日本營運規模，每年營收將穩定成長。

台康生表示，去年 2 月獲得日本 PMDA 審查通過後，該日本藥廠已開始採購原料並進行生產製劑銷售，當時，雙方也同步進行長期供貨合約談判，並於今日完成簽約。

台康生指出，與日本藥廠簽訂的供貨藥品為癌症治療用藥，日本市占率超過 30%，近兩年該用藥佔微生物廠產能至少五成，隨著日本生物藥 CDMO(委託開發製造) 市場需求擴大，有望帶動公司在日本的競爭力。

台康生去年營收比重方面，CDMO 業務約佔 6 成、乳癌生物相似藥授權金約佔 4 成，其中，CDMO 業務除日本大有斬獲外，近期美國、台灣陸續接獲新客戶訂單，且訂單能見度已可看到明年第 1 季。

法人估，台康生 CDMO 今年陸續接獲新客戶下，全年營收有望年增 5 成以上，營收貢獻超過 9 億元，儘管 CDMO 業務營收將有顯著成長，但乳癌生物相似藥仍在開發階段，研發費用高，預估乳癌相似藥 2022 年啟動銷售後，2022 年下半年營運才有望達損平。