百思買推全新會員計畫 年費200美元服務全包 劍指亞馬遜、沃爾瑪

百思買 (BBY-US) 跟著零售巨擘同業腳步推出會員計畫「Best Buy Beta」，券商 Jefferies 認為，這招可以讓百思買成功出擊，從勁敵手中搶來顧客，例如 Amazon Prime、Walmart + 和 Target 等。

百思買週四股價未受激勵，仍收低 0.8% 至 119.62 美元。然而，今年迄今該股價漲逾 20%，過去 12 個月漲幅更高達 81.5%。

百思買宣布已在愛荷華州、俄克拉荷馬州和賓州東部的精選商店試行「Best Buy Beta」計畫，年費 199.99 美元，而企業信用卡用戶則為 179.99 美元。本月稍晚也會將該會員計畫推廣至明州、北卡羅來納州和田納西州的更多商店。

根據百思買公告，會員享有特殊定價、無限的技術支持，且大多數產品有高達 2 年的保固期、免運服務，以及大多數產品和設備免費安裝。

Jefferies 分析師 Jonathan Matuszewski 對其重申「買進」評級、目標價 125 美元，並寫道「該會員計畫雖然內容是新推出的，但對投資者來說應該不意外。」

Matuszewski 認為，透過會員計畫的互動可以讓新舊顧客演變更長期的消費關係，因為顧客可以看到百思買提供的完整服務系統，從運輸、安裝、維修到技術專員等。

Matuszewski 指出，百思買過去推出的技術支持會員計畫「 Total Tech Support」年費 200 美元，但現在幾乎同樣的收費，「Best Buy Beta」會員卻可以獲得更全面的服務。

他認為百思買目光應會放在近期透過亞馬遜 (AMZN-US) Prime 和沃爾瑪 (WMT-US) Walmart+ 以及塔吉特 (TGT-US) 等訂購電子產品的消費者。

他的分析表明，在過去 3 個月中，1/3 百思買網站瀏覽者也會造訪其他零售商網站。此外，過去 3 個月中，1/3 塔吉特網站瀏覽者、30% 沃爾瑪網站瀏覽者、22% 亞馬遜網站瀏覽者也都會造訪百思買網站。

「我們相信，百思買鎖定的 Best Buy Beta 對象是那些對百思買熟悉，且過去可能是百思買顧客的消費者。」