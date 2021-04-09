Netflix獲索尼影業長期播放權 手握蜘蛛人等知名角色和原創內容

Netflix (NFLX-US) 周四 (8 日) 宣布，已與索尼影業達成一項長期合約，將獲得索尼 2022 年後新電影美國獨家版權，除了擁有野蠻遊戲與蜘蛛人系列等播放權外，索尼還提供 Netflix 原創電影的素材。Netflix 股價上漲 1.4%。

如此一來，Netflix 將獲得未來蜘蛛人外傳 Morbius、猛毒 2、秘境探險與 Bullet Train 的播放權，而蜘蛛人系列、絕地戰警等電影與節目將登上該平台。

此外，索尼的娛樂事業部也允許 Netflix 可購買旗下的電影素材並共同參與製作，未來將以原創電影方式於平台上架。

儘管該協議金額並未公開，但彭博此前曾報導索尼計劃每年收取高達 2.5 億美元作為協議條件。

預計該協議將從索尼 2022 年後新電影開始，索尼電影先前的付費電視協議由獅門娛樂 (LGF.A-US) 旗下的 Starz 電視台所有。

消息傳出後，Netflix 一度上漲 1.8%，收盤漲 1.39% 至每股 554.58 美元，達一個多月以來高點。即使這些新內容可能不會因此吸引成千上萬的新用戶加入 Netflix ，但是這些系列電影將能提供更多娛樂選擇。

除了索尼以外，Comcast (CMCSA-US) 旗下的環球影業 (Universal) 目前正在考慮是否與 HBO Max 續簽播放權協議，或把內容移轉至 NBCUniversal 的 Peacock 串流平台。