應對晶片短缺 SK海力士投120兆韓元建半導體園區

據報導，南韓政府已核准南韓第二大晶片廠 SK 海力士的 120 兆韓元 (合 1,060 億美元) 投資計畫，SK 海力士計畫建設一個新的半導體工廠聚落，以緩解全球晶片市場供應短缺的情況。

南韓產業通商資源部在表示，SK 海力士已經完成了所有必要的行政程序，將在首爾以南約 50 公里的龍仁市建設新的半導體產業園區，面積達 415 萬平方公尺，足以容納 4 個新的半導體製造廠，並預計將於今年第四季破土動工，第一座製造廠有望於 2025 年建成。

報導中表示，大約 50 家的半導體材料、零件、設備供應商也將搬遷到該區域。建設完成後，該園區的每月產能將達到 80 萬片。

南韓當局表示，這項最新的投資計劃，將有望緩解全球晶片供應短缺的問題。南韓產業通商資源部表示，由於晶片產業是南韓出口的關鍵支柱，政府將不遺餘力地解決整個計畫中的任何潛在問題，以便於今年按計劃開始進行建設。

數據顯示，在 2020 年，南韓晶片出口額達到 991 億美元，較去年同期增長 5.6%。其中，SK 海力士所生產的晶片占整體出貨量的 20%。

據南韓海關總署的報告顯示，受惠於疫情期間晶片和汽車出口強勁，南韓 3 月前 20 日出口較去年同期增長了 12.5%。其中，作為南韓關鍵出口項目的記憶體晶片出口年增 13.6%。其中，半導體產品約佔南韓出口總額的 20%。近期全球晶片供應持續吃緊，是推升晶片價格飆升的主因之一，並有助於南韓出口收入成長。