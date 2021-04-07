疫情影響 去年全球消費者網購金額大增9000億美元

根據美國萬事達卡經濟研究所在週二 (6 日) 發布的一份報告顯示，與前兩年相較，2020 年全球消費者在線上購物金額大增了 9000 億美元。

在疫情爆發後，許多商店被迫關閉，人們也因疫情避免前往超市，促使消費者轉向線上購物，採買衛生紙、洗手液等日用品，線上訂單因而激增，而辦公用品和電子產品的銷量也因防疫措施而有所增加。

報告中指出，在疫情期間，由於消費者被困在家中，幾乎全部零售商的線上銷售量都有所增長。去年，電子商務在全球零售銷售額中的占比達到五分之一，遠高於 2019 年的七分之一。

萬事達卡首席經濟學家 Bricklin Dwyer 在接受採訪時表示，在增加的 9000 億美元線上消費金額當中，約有 20% 至 30% 預期將持續到 2021 年及未來幾年。但是，從長期來看，電子商務收益成場將是不平衡的，並且將取決於零售商的銷售商品、商業模式以及消費者偏好。

萬事達卡表示，在疫情期間，電子產品和百貨商店的線上銷售滲透率最高，電子商務分別佔其總銷售額的 55% 至 60%，以及 40% 至 50%。但是預期未來只會維持在高峰值的 20% 至 30% 左右。

隨著美國越來越多州解除防疫封鎖限制，消費者開始返回餐廳用餐，並回到商店門市購買衣服和鞋子。不過，他們仍將會持續在線上購物，維持在疫情期間所養成的消費習慣。諮詢公司 Kantar 表示，有 40% 的消費者表示，在新冠肺炎疫情期間，線上消費活動「增加或有顯著增加的情形」。