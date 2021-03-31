分析師：特斯拉第一季銷量恐因晶片和零組件短缺而受阻

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 預計將於本週晚些時候發布第一季財報，華爾街預期，因晶片和零件短缺持續，新一季的財報恐將呈現黯淡的數據，此外，投資者仍對特斯拉並未設定今年具體銷售目標而感到沮喪。

根據 FactSet 調查的分析師預估，特斯拉第一季將售出 16.8 萬輛汽車，其中包括 122,600 輛 Model 3 轎車和大約 10,000 輛 Model Y 運動 SUV。在 2021 年全年，預估特斯拉將交付 809,000 輛汽車。不過，特斯拉並未發布 2021 年銷售前景預測。

在先前，特斯拉高管曾表示，他們預計在 2021 年將實現成長。該公司在 2020 年共交付了 499,550 輛汽車，略低於市場預期。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，由於特斯拉沒有發布確切的銷售目標，因此投資者可能比過去幾季更少關注於本季的交付量，將有助於減輕管理層和其他員工的部分壓力。

Nelson 也表示，有鑑於正常的季節性因素以及最近晶片短缺的問題，可能對於生產帶來阻礙，因此投資者對特斯拉第一季汽車銷售的預期恐怕也會較低。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週二曾在推特上發文表示，電池零件短缺正在阻礙特斯拉 Semi 商用電動卡車的量產作業。但是他預期相關限制將在明年有所緩解。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 表示，由於物流方面的挑戰、弗里蒙特 (Fremont) 廠停產兩天以及零件短缺，他將特斯拉第一季的電動車銷售預期從 178,000 輛下調至 172,000 輛。

在過去的 12 個月中，特斯拉股價上漲了 500% 以上，而標準普爾 500 指數上漲了約 51%。Jefferies 分析師 Philippe Houchois 在一份報告中表示，將特斯拉目標價由 775 美元下調至 700 美元，並维持「持有」的評級。