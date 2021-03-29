〈房產〉全台商用不動產第一季交易338億元 年增6成

商用不動產市場淡季不淡，商仲業者統計，今年第一季大型商用不動產交易總額達 338 億元，比去年同期增加 60%，相較過往因農曆過年影響，第一季交易金額介於 100-200 億之間，今年第一季大型交易並無放緩跡象。

全台首季大型商用不動產交易熱絡，商仲第一太平戴維斯指出，反應科技業出口接單動能旺盛，各界對於經濟前景樂觀看待，企業的自用購置動能充足。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，隨著疫苗普及率增加，全球景氣復甦下，主計處預估台灣今年經濟成長率為 4.6%，創 2015 年以來的新高，經濟表現將趨動企業對於自用不動產的剛性需求，特別是工業廠房及廠辦。雖然政府陸續推出多項打房政策，從自用廠商的角度觀察，購地建廠至產線建置完成至少需要 2-3 年，設備的投入金額更可能達到 1 倍以上，多屬於長期計畫，政策的影響有限。

黃瑞楠強調，政府政策減少短期投機機會，有助將土地資源導入真正的需用方。投資市場方面，房地合一 2.0 正式上路後，投資期間將拉長至 5 年以上，對於短期操作的買氣勢必受到影響，未來投資型買方對於投資標的將更為謹慎，租金表現、招租難易度以及區域的重大發展將成為評估重點。

觀察 2021 年第一季的大型商用不動產交易購置目的，第一太平戴維斯分析，自用需求成市場主流，交易占比 7 成；不動產交易類別則以辦公室與工廠為主，分別達 100 億元及 91 億元。其中，辦公室交易主要是由新光人壽以 92.88 億元購買開發金總部大樓所貢獻，未來規劃作為自用辦公室，以因應原有市區幾棟辦公大樓重建時的辦公空間需求，換算辦公室每坪 130 萬元，寫下區段新高記錄。

科技業帶動下，工業廠房買氣強勁，今年首季景碩 (3189-TW) 以 44.85 億元購置勝華科技楊梅廠，為近 5 年來科技業購買工業廠房的第二高價記錄，僅次於去年台積電 (2330-TW) 購買瀚宇彩晶 (6116-TW) 南科廠房的 48.4 億元。同時，屬於半導體產業鏈的家登精密、中華精測及昇陽半導體，也在本季積極於新北土城、桃園平鎮及台中加工出口區購置工業廠房擴大產能。科技產業前景看俏，吸引大型專業投資人將投資目光轉向具有產業題材的投資標的，另外，中華郵政及第一金人壽則購置雙北市的分層科技廠辦。

土地市場方面，由於去年第一季有世貿三館的地上權標售案拉高基期，2021 年第一季大型土地及地上權交易年減率 50%，總金額為 425 億元。去年底政府開始大力調控房市以及央行緊縮不動產放貸，土地成交量已較去年放緩，建商購地金額比去年減少 3 成 (341 億元)，但相較於 2015 年及 2016 年的房市低點時期，平均單季土地交易量縮為 260 億元來看，政策的效果仍待觀察。大型建商仍積極參與公部門土地標售案，顯示財力穩固的大型建商，擴充土地庫存仍是主要目標，然而營建成本上漲，使得部分建商採取先建後售以及延長預售屋完工期間因應方式。

看好這一波台灣的產業榮景，多家建商跨足工業不動產市場，京城建設 (2524-TW) 斥資 33.8 億元購入台南仁德工業土地，將開發為工業園區；另外，寶徠建設 (1805-TW) 及璞園建設與春保鎢鋼集團合作，將在桃園華亞科技園區打造廠辦園區；而大型傳產集團亦積極活化旗下舊廠資產，紡織大廠南紡 (1440-TW) 也布宣將占地 9 萬坪的台南仁德廠，轉型為南紡科技園區，以掌握這波台積電產業鏈商機。