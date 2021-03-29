〈房產〉全台捷運宅開花 高雄凹仔底站居房價漲幅冠軍 年漲45%

台中首座捷運綠線 4 月正式通車，各地捷運議題開花，市調機構整理，全台 12 條運營中捷運及輕軌各站點附近 500 公尺住宅大樓成交紀錄，以 2020 年房價與前年相比，漲幅最大站點為高雄凹仔底站，年漲幅破 4 成。

市調機構「591 實價登錄」統整 2020 年與前年同期相比房價漲幅前 10 名站區，漲幅最大站點就是高雄紅線凹子底站，漲幅 45%，房價一舉躍上 3 字頭，受惠去年新冠肺炎疫情爆發，台商回流熱前注入，帶動凹子底站周邊的農十六特區豪宅產品交易狀況，高端住宅不管是建商品牌，產品規劃對於房價都有支撐力，加上周邊北高雄百貨開幕議題不斷，也成為周邊房市看俏的強心針。

正式通車的台中綠線其中有兩站擠進漲幅前十名，其中大慶站還位居亞軍，有近 4 成漲幅，受惠於台鐵、捷運雙鐵交會的利多，且大慶站周邊較靠近八期重劃區，有 COSTCO 機能，還有未來十三期重劃區，不少投資客群看漲，紛紛搶進，另外，第五名的九德站位於烏日區，為高鐵烏日站的下一站，較靠近舊市區，中古屋房價還有 1 字頭親民價格，依舊吸引不少有地緣的區域客買單。

雙北捷運線站點多，其中漲幅最大的就是本次評比第三名的萬芳醫院站，2020 年與 2019 年漲幅破 25%，主要是 2020 年不少新建案像是「拓真」、「南方莊園」等案交屋，但周邊行情早已站穩 5 字頭，主因除了不少商家林立外，因房價屬北市較親民路段，加上萬芳醫院醫護人員的購屋需求，房市發展算是穩健。

高雄橘線這次有包括競擊館跟五塊厝兩站進榜，並分居第四跟第八名，兩站可都算是位於東苓雅區，2020 年與前年同期相比都有大約 2 成左右的漲幅，倚靠的都算是武廟商圈，有黃昏市場的採買機能以及鄰近衛武營表演藝術中心，讓周邊房市大加分，另外大順路橋拆除後，五塊厝站旁交通更加順暢，也是一大利多。

去年正式通車環狀線其中的新埔民生站靠著 2 成的漲幅位居第六名，該站與板南線新埔站相距不遠，可算屬於站外轉乘，在雙線交會的利多下，周邊也有「新巨蛋」等著名的社區，再加上新埔在地生活機能強，離板橋車站又僅有一站之隔，但房價還算較好親近。

台灣的輕軌發展行之有年，主要是朝觀光接駁為主，目前正在營運的輕軌包括高雄環狀及淡海輕軌，高雄輕軌全線主要行經在苓雅、鹽埕區等區，這次上榜的凱旋武昌站為漲幅第七名，同樣也是機能強勁，周邊有英民黃昏市場以及明星學區英民國中，去年還傳出「凱旋新境」台鐵舊廠區都市計畫新進度，未來可能會有大批素地可供開發，後勢看俏。

第九名為板南線永寧站，土城近年來靠著重劃區新案房市話題不斷，永寧站也因此受惠，地理位置位於暫緩重劃區及頂埔運校自辦重劃區中間，前者去年進場新案量體不少，指標建案價格站上 4 字頭，未來頂埔運校自辦重劃區首案進場後，再加上三鶯線即將通車，捷運沿線房市熱度可望再次提升。

通車已邁入 4 年的機場捷運線，貫穿雙北及桃園市，沿線經過許多重劃區，帶動房市發展，其末站環北站靠近中壢舊市區以及著名的海華特區，去年除了有「深耕 A21」新建案交屋外，也有知名社區像是「海華帝國」、「海華國際之星」成交拉抬，整年度區域單價站上 3 字頭。