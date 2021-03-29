〈長榮貨輪卡蘇伊士〉長賜輪已順利脫困 但運河恢復通行時間仍未知

據海運服務供應商 Inchcape 發布推文，卡住蘇伊士運河動線的巨型貨櫃船「長賜輪 (Ever Given)」，已經在當地時間上午 4:30 左右成功上浮脫困，船身目前牢固，但運河可恢復通行的具體時間仍然未知。

蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority) 早前表示，有十艘拖船參加了脫困作業，在疏通和挖掘工作挖走 2.7 萬立方公尺的沙土後，行動終於取得突破性進展。

長賜輪上周二因擱淺卡住航道，救援行動已進行近一周時間，此一意外造成占全球海運貿易 12% 的蘇伊士運河航道堵塞，超過 450 艘船只能等待通行。一些船隻已改為繞道非洲好望角，將增加 10 數天的航程。

這一狀況加劇了對全球供應鏈的擔憂，根據 Lloyd's List 的調查，航路每封鎖一天，將帶來超過 90 億美元的損失，相當於每小時 4 億美元。

封鎖狀況部分解除之際，油價回落，西德州原油跌幅一度達 1.9%，布蘭特原油跌 1.41%，報每桶 63.66 美元。

Mandarin Shipping 主管 Tim Huxley 表示，運河航道重建需要「一段時間」，而這些船到達目的地後，也會造成港口的堵塞，也需要一些時間化解。