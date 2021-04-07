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【胡一帆專欄】中國經濟：2021年強勢開局

胡一帆：2021 年中國 GDP 增速可望達到 9% 左右。(圖：AFP)
胡一帆：2021 年中國 GDP 增速可望達到 9% 左右。(圖：AFP)

1-2 月資料顯示中國經濟持續復甦，主要經濟活動指標同比飆升 30% 以上，已經恢復到略高於 2019 年的水準。儘管環比增幅會逐步放緩，但因 2020 上半年基數偏低及國內外經濟活動進一步正常化，同比增幅將保持在高位。我們預計一季度國內 GDP 增速將接近 19%。在消費和投資的推動下且出口有上行潛力的背景下，2021 年全年 GDP 增速可望達到 9% 左右。

2 月份零售銷售進一步回升，但服務業增長繼續滯後。1-2 月中國社會消費品零售總額同比躍升 33.8%，而去年同期該指標同比下跌 20.5%。所有主要的消費子行業增幅都因低基數效應而飆升，尤其是黃金和珠寶（98.7%）、汽車（77.6%）和餐飲業（68.9%）。儘管如此，與 2019 年水準和整體高個位數的趨勢增幅相比，1-2 月零售銷售僅增長了 3.2%。預計 2021 全年，零售銷售將實現低雙位數增長，再度成為拉動中國 GDP 增長的關鍵因素。

1-2 月固定資產投資同比增長 35%，而去年同期則同比下跌 24.5%。將去年和今年 1-2 月合併統計，則固定資產投資僅比 2019 年同期增長 1.7%。從主要分項來看，房地產固定資產投資同比升幅最高，從去年同期的 -16.3% 猛增至 38.3%，這得益於房地產銷售暢旺（同比增長 133.4%）。製造業和基礎設施固定資產投資也從去年 1 至 2 月同比分別下降 31.5% 和 30.3% 躍升至同比增長 37.3% 和 36.6%，但與 2019 年水準相比，仍分別下降 3.4% 和 1.6%。展望未來，由於對開發商融資和房貸的監管日趨嚴格，房地產投資潛在增幅將受限並逐步放緩。相反，因低基數和定向支持政策，製造業和基礎設施投資增長可能恢復至 5%-10%。我們預計固定資產投資增幅將從 2020 年的 2% 左右回升到高個位數。

1-2 月中國出口同比增速飆升至 60.6% 的歷史新高。這既歸功於基數效應，也有外需回暖的拉動作用，出口增速連續 11 個月超市場預期。居家辦公相關產品、抗疫相關商品及玩具、傢俱和服裝等勞動密集型產品出口態勢良好。雖然在海外生產最終恢復常態後，供應鏈替代效應或將逐漸減緩，但我們預計在境外疫情反復和外部需求持續復甦的背景下，上半年中國出口勢頭將繼續增強。我們預計，2021 年出口有望實現高個位數到低雙位數的同比增幅（高於 2020 年 3.6%）。

CPI 通脹舊溫和；PPI 再通脹仍將持續。2 月份居民消費價格指數（CPI）維持在 -0.2% 的低位，主要受豬肉價格拖累。我們預計 2021 年 CPI 通脹將保持溫和走勢，全年平均為 2% 左右（低於 2020 年的 2.5%），也低於政府約 3% 的目標，原因是豬肉價格主導的食品通脹下降，非食品通脹溫和上升。 與此同時，1 月生產者價格指數（PPI）轉為正值，2 月因大宗商品漲價和工業需求上升，PPI 同比進一步升至 1.7%。在低基數效應、工業持續復甦和大宗商品漲價的共同作用下，PPI 升向低至中個位數的再通脹趨勢仍將持續。

政策逐步正常化，並適時微調

3 月份全國人大會議重申宏觀政策將保持連續性，不會急轉彎，並致力於推動後疫情時期的經濟復甦。中國央行貨幣政策委員會一季度會議強調，穩健的貨幣政策要靈活適度，並引導實際融資成本下降。在國務院常務會議上，普惠小微企業的貸款延期還本付息政策進一步延長至今年年底，該政策於一年前疫情開始時推出。中國央行也自 2 月份調整流動性投放的節奏，以穩定銀行間市場利率，緩解近期對過度收緊政策的憂慮。我們預計中國央行將保持流動性合理充裕，並根據經濟和市場形勢進行微調。我們認為政策利率將基本保持不變，如果經濟增長保持強勁， 則 2021 年下半年利率將有溫和上行壓力。今年 M2 貨幣供應和信貸增長目標設定為「與名義 GDP 增長率基本匹配」。隨著政策逐步正常化，我們預計年底前信貸同比增速將從 2020 年及今年 2 月的 13.3% 溫和放緩至 11% 左右。

專欄為作者個人立場

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管，加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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