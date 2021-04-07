【胡一帆專欄】中國經濟：2021年強勢開局

1-2 月資料顯示中國經濟持續復甦，主要經濟活動指標同比飆升 30% 以上，已經恢復到略高於 2019 年的水準。儘管環比增幅會逐步放緩，但因 2020 上半年基數偏低及國內外經濟活動進一步正常化，同比增幅將保持在高位。我們預計一季度國內 GDP 增速將接近 19%。在消費和投資的推動下且出口有上行潛力的背景下，2021 年全年 GDP 增速可望達到 9% 左右。

2 月份零售銷售進一步回升，但服務業增長繼續滯後。1-2 月中國社會消費品零售總額同比躍升 33.8%，而去年同期該指標同比下跌 20.5%。所有主要的消費子行業增幅都因低基數效應而飆升，尤其是黃金和珠寶（98.7%）、汽車（77.6%）和餐飲業（68.9%）。儘管如此，與 2019 年水準和整體高個位數的趨勢增幅相比，1-2 月零售銷售僅增長了 3.2%。預計 2021 全年，零售銷售將實現低雙位數增長，再度成為拉動中國 GDP 增長的關鍵因素。

1-2 月固定資產投資同比增長 35%，而去年同期則同比下跌 24.5%。將去年和今年 1-2 月合併統計，則固定資產投資僅比 2019 年同期增長 1.7%。從主要分項來看，房地產固定資產投資同比升幅最高，從去年同期的 -16.3% 猛增至 38.3%，這得益於房地產銷售暢旺（同比增長 133.4%）。製造業和基礎設施固定資產投資也從去年 1 至 2 月同比分別下降 31.5% 和 30.3% 躍升至同比增長 37.3% 和 36.6%，但與 2019 年水準相比，仍分別下降 3.4% 和 1.6%。展望未來，由於對開發商融資和房貸的監管日趨嚴格，房地產投資潛在增幅將受限並逐步放緩。相反，因低基數和定向支持政策，製造業和基礎設施投資增長可能恢復至 5%-10%。我們預計固定資產投資增幅將從 2020 年的 2% 左右回升到高個位數。

1-2 月中國出口同比增速飆升至 60.6% 的歷史新高。這既歸功於基數效應，也有外需回暖的拉動作用，出口增速連續 11 個月超市場預期。居家辦公相關產品、抗疫相關商品及玩具、傢俱和服裝等勞動密集型產品出口態勢良好。雖然在海外生產最終恢復常態後，供應鏈替代效應或將逐漸減緩，但我們預計在境外疫情反復和外部需求持續復甦的背景下，上半年中國出口勢頭將繼續增強。我們預計，2021 年出口有望實現高個位數到低雙位數的同比增幅（高於 2020 年 3.6%）。

CPI 通脹舊溫和；PPI 再通脹仍將持續。2 月份居民消費價格指數（CPI）維持在 -0.2% 的低位，主要受豬肉價格拖累。我們預計 2021 年 CPI 通脹將保持溫和走勢，全年平均為 2% 左右（低於 2020 年的 2.5%），也低於政府約 3% 的目標，原因是豬肉價格主導的食品通脹下降，非食品通脹溫和上升。 與此同時，1 月生產者價格指數（PPI）轉為正值，2 月因大宗商品漲價和工業需求上升，PPI 同比進一步升至 1.7%。在低基數效應、工業持續復甦和大宗商品漲價的共同作用下，PPI 升向低至中個位數的再通脹趨勢仍將持續。

政策逐步正常化，並適時微調

3 月份全國人大會議重申宏觀政策將保持連續性，不會急轉彎，並致力於推動後疫情時期的經濟復甦。中國央行貨幣政策委員會一季度會議強調，穩健的貨幣政策要靈活適度，並引導實際融資成本下降。在國務院常務會議上，普惠小微企業的貸款延期還本付息政策進一步延長至今年年底，該政策於一年前疫情開始時推出。中國央行也自 2 月份調整流動性投放的節奏，以穩定銀行間市場利率，緩解近期對過度收緊政策的憂慮。我們預計中國央行將保持流動性合理充裕，並根據經濟和市場形勢進行微調。我們認為政策利率將基本保持不變，如果經濟增長保持強勁， 則 2021 年下半年利率將有溫和上行壓力。今年 M2 貨幣供應和信貸增長目標設定為「與名義 GDP 增長率基本匹配」。隨著政策逐步正常化，我們預計年底前信貸同比增速將從 2020 年及今年 2 月的 13.3% 溫和放緩至 11% 左右。

專欄為作者個人立場