3月財新中國服務業PMI升至54.3 連11個月復甦

週二 (6 日) 財新公布 3 月份中國服務業 PMI 為 54.3，預期 52.1，前期 51.5，連續 11 個月位於擴張區間，且結束之前連三個月的下滑走勢。財新指出隨著秋冬中國境內部份地區疫情結束、消費需求成長，服務業擴張腳步明顯加速。

資料來源: 財新

受到服務業 PMI 大幅回升的帶動下，抵消製造業成長減緩的不利因素 (財新製造業 PMI 下降 0.6 個百分點，為 50.6，創去年 5 月以來最低)，3 月財新中國綜合 PMI 為 53.1，較前一個月上升 1.4 個百分點，顯示中國整體生產營運穩健增長。

受訪企業普遍表示，疫情後市況進一步復甦，提振新項目與顧客數量。但與中國境內旺盛的內需相比，外需仍有改善空間。

3 月服務業新出口訂單指數連續第二個月處於衰退區間，但下滑幅度有限。部分企業反映，疫情持續抑制海外新訂單，但內需訂單量出現成長。

隨著市場好轉，服務業就業情況明顯改善，已重回擴張區間。不過勞動數量的成長仍不足以消化不斷湧入的新訂單，3 月服務業積壓工作量 有小幅增加。

3 月份服務業價格指數仍位居高檔，主要因為原物料價格上漲、人力成本的增加以及能源價格的攀升，使得服務業投入價格指數連續九個月位於擴張區間。而受到成本上升影響，服務業收費價格指數連續第八個月處於擴張區間，通膨壓力持續增加。

服務業企業對未來經濟恢復和疫情控制的信心度極高，3 月份服務業經營預期指數創下 2011 年 3 月以來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，後新冠疫情時代中國經濟復甦仍在持續中，3 月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但製造業擴張明顯不如服務業。通膨問題將是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數個月，這可能將限制貨幣政策的彈性，不利經濟持續恢復。