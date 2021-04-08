【袁志峰專欄】大股東減持騰訊，科技股短期受壓

今天推介 - 雅生活服務 (3319), 上日收市 $35.70

1) 股市前景

擔憂中國銀行業貸款增長放慢令港股受壓，中資金融股普跌。大型科技股跑輸大市可能與騰訊 (700) 大股東計劃減持股份有關，筆者認為股東減持並不會改變公司價值，只會影響股價短期表現，為長線投資者提供買入機會。港股近期落後環球股市，考慮到中國經濟數據強勁及企業盈利理想，筆者預期四月港股穩中向好，板塊輪動將持續，若 A 股回暖，港股有機會追落後。

今天推介是雅生活服務 (3319) — 公司業績理想，去年收入及盈利為 100.3 億元(人民幣 · 下同) 及 17.5 億元，分別同比增長 95.5% 及 42.5%。末期息 0.52 元，同比增 15.6%，派息比率 39.5%。管理層預期未來 3 個財年的在管面積年復合增長率達 20%，筆者估計期間每年盈利增長應可超過 20%。現價對應 2020 年度市盈率 22.7 倍，估值仍然吸引，亦較同業便宜，維持買入建議，目標價 40 元，止損價 32 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 163 點，已是全日高位，隨後輾轉回落至尾市，最多曾跌 340 點，收報 28674 點，跌 263 點或 0.9%，成交額按日減 4% 至 1710 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 8 億元，連續 6 日淨買入，包括淨買入約 8 億元中芯國際 (981) 及 6 億元華虹半導體 (1347) 股份。3 月淨賣出 127 億元。

藍籌股 20 升 33 跌 2 持平。萬洲國際 (288)、百威亞太(1876) 及中生制藥 (1177) 皆漲逾 2%，是升幅最大藍籌。海底撈 (6862)、騰訊(700) 及阿里健康 (241) 分別跌逾 5%、3% 及 3%，是表現最差藍籌。其次是美團 (3690)、港交所(388)、申洲國際(2313) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.4%，成份股 11 升 19 跌。大型科技股全線下跌，騰訊 (700)、京東(9618) 及快手 (1024) 皆跌逾 3%，網易 (9999) 及京東健康 (6618) 跌近 3%。祖龍娛樂 (9990) 及聯想 (992) 分別跌 7% 及 4%，是跌幅最大成份股。半導體股包括 ASM 太平洋 (522)、華虹半導體(1347) 及中芯國際 (981) 升 5%-6%，是表現最佳成份股。同程藝龍 (780) 及海爾智家 (6690) 漲逾 2%。

板塊方面，半導體、物管、航運、鋼鐵及有色金屬股逆市上升。華潤萬象生活 (1209)、世茂服務(873) 及綠城服務 (2869) 分別漲逾 4%、8% 及 9%。中遠海控 (1919)、中遠海發(2866) 及東方海外 (316) 分别漲逾 29%、13% 及 12%。重鋼 (1053)、鞍鋼(347) 及馬鋼 (323) 升 11%-14%。紫金礦業 (2889)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 升 2%-4%。中資金融股表現與大市同步。大型科技、線上醫療及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。

周三上証指數平開，已是全日高位，隨後受壓，最多曾跌 0.9%，午後輾轉上升至尾市，收報 3479.63 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 7400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 800 億元。滬深股通北向資金淨賣出 28 億元，連續 3 日淨賣出。3 月淨買入 187 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，3 月末外滙儲備 3.17 萬億美元，按月下降 1.09%，降幅為去年 3 月以來最大。(信報)

4) 新股訊息

攜程 (9961) 今日起公開招股，該股將發行近 3163.4 萬股，每股作價 333 元，集資 105 億元，按每手 50 股計，入場費 16817.78 元。股份於 4 月 8 日至 13 日中午公開發售，本月 19 日上市。另外，持有攜程 11.5% 股權的百度(9888)，將承諾 90 日的禁售期。(信報)

5) 個股訊息

騰訊 (700) 的大股東南非互聯網企業集團 Naspers 旗下的 Prosus 出售手頭 1.9 億股騰訊，每股作價 575 元至 595 元，較昨日收市價折讓 5.5% 至 8.7%，涉資約 1131 億港元。(信報)

中煤能源 (1898) 預期，截至今年 3 月底止，首季盈利 39.37 億至 40.42 億元 (人民幣 ‧ 下同) 之間，按年增長 2.72 倍至 2.82 倍；去年同期盈利 10.59 億元。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，今年首季總銷量 33.36 萬部，按年增長約 62%，並達至今年全年銷量目標 153 萬部的 22%。單計 3 月，總銷量 10 萬部，按年增長約 37%，5657 部為新能源和電氣化汽車。(信報)



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