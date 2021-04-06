交付量創高又如何？空頭分析師：特斯拉合理股價為150美元

特斯拉 (TSLA-US) 股價周一 (5 日) 大漲近 5%，此前這家公司發布了創紀錄的車輛交付紀錄，幫助股價強升。但即使如此，仍不乏對這家公司股價的質疑。

Roth Capital 資深研究分析師 Craig Irwin 周二表示，特斯拉的股價被明顯高估，他認為這家公司的合理股價是 150 美元，相當於較現價跌約 8 成，特斯拉周一收於 691.05 美元。

特斯拉上周五公布，強勁的中國需求助力特斯拉單季交付量創下紀錄，第一季全球交付量達 18.48 萬輛汽車，高於 17.7822 萬輛的預期值。

數據發表之後，Wedbush 分析師 Dan Ives 調升特斯拉的評級，由「中性」升至「跑贏大盤」，並且將公司的目標股價從 950 美元上調至 1000 美元，在最佳情況下，長期目標為 1300 美元，堪稱華爾街最樂觀看法。

Irwin 不認同這一觀點，他表示，特斯拉這麼強勁的交付量並不令人意外，但其股價仍被過份高估，無法證明接近 700 美元的股價合理。

Irwin 表示，特斯拉的估值約為 6600 億美元，接近美國和歐洲汽車市場的總規模。

他認為，人們試圖避免對特斯拉的基本面進行分析，並且假設特斯拉沒有競爭者，才給出這麼高的估值，但實情並非如此。

Irwin 指出，他看好電動汽車的銷售前景，特斯拉在電動汽車的市場領先地位，但市場上仍有許多成功的公司會與之競爭。

Irwin 說，特斯拉近期好事不斷，包括在預期進入印度和中國的前景看好，然而，特斯拉仍需要做得更多，以證明當前的股價合理。

他表示，特斯拉在自駕上仍需要更多的表現，他們似乎撤回了在這一領域的努力，而其他公司已經發展了非常先進的技術。