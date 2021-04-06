英特爾CEO將出席白宮線上會議 討論晶片供應問題

知情人士表示，美國科技巨頭英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 將出席 4 月 12 日由美國總統拜登 (Joe Biden) 政府所舉辦的線上會議，以討論對美國汽車廠造成衝擊的半導體供應鏈問題。

報導指出，參與此次會議的人士也將包括拜登的國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)、白宮高級經濟顧問 Brian Deese 以及晶片製造商和汽車製造商。

Gelsinger 在上個月曾表示，英特爾將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。

英特爾目前在 Ocotillo 園區已有四家晶圓廠，擁有支持新工廠的基礎設施，預料這將加快建設新廠速度。

英特爾也打算建造更多晶圓廠，將會在今年晚些時候宣布在美國、歐洲或者其他地方增加新的晶圓廠，料將為英特爾自家產品製造、對外代工提供產能基礎。

英特爾同時也將設立新部門「英特爾代工服務部」，將為其他半導體企業代工製造晶片，與台積電和三星迎面競爭。

拜登政府正打算大舉投資半導體產業，已在《國防授權法案》中，納入提昇晶片產的相關措施，以解決晶片短缺問題。

針對晶片短缺的問題，Gelsinger 曾在接受採訪時表示，晶片短缺的問題，將需要幾年的時間才可以解決。他也指出，晶片短缺的主因來自於疫情期間，全球對電腦設備的強勁需求。