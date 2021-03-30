特斯拉出包 顧客遭重複扣款 業務卻推給銀行

《CNBC》週一報導，特斯拉 (TSLA-US) 對某些顧客重複收費，在沒有授權或警示的狀況下，自顧客銀行帳號扣取數萬美元費用，經反應後卻要求顧客自行處理，令顧客大感不滿。

《CNBC》驗證顧客提供的汽車購買協議、與特斯拉往來信函，以及銀行對帳單後證實其故事。另外 2 名顧客表示，他們的借記卡銀行帳戶遭特斯拉重複扣取費用，讓他們陷入困境，其中一人面臨透支費，且信用卡帳單轉眼月底就要到期。

根據報導，這些顧客遭特斯拉扣取的金額自 3.7 萬美元 (2021 Model 3 基本款價格) 到約莫 7.1 萬美元等 (2021 Model Y 跨界運動休旅車的頂配價格)，對一般人來說，金額不小。

一位遭重複扣款的特斯拉顧客 Slatterys 表示，他向特斯拉窗口反應遭多扣 5.3 萬美元，但經過一日漫長等待未果後，自行到門市詢問解決辦法，但加州 Burbank 特斯拉商店和服務中心業務卻僅要他聯絡銀行並要求銀行撤除該交易，這令他大感不滿，對行員表示，「你從我帳戶多扣了 5 萬多美元，卻要我自行處理？」

他表示，這對他造成莫大壓力，因為他與家人正準備買房，帳戶內的金額影響著他們能談到的房貸利率或成數。

針對受影響顧客人數、此問題是否會影響季末交車量、多快能退還給車主與顧客應如何處理等媒體提問，特斯拉沒有立即回覆置評請求。

金融犯罪預防技術公司 Featurespace 創始人 Dave Excell 表示，重複收費通常是電子商務和銀行業務中的常見問題。對於遭重複收費的消費者而言，「最好的辦法就是回報商家，讓他們知道發生此錯誤並要求退費或撤銷交易。如果聯絡銀行，要求銀行撤銷交易或許也有用，但可能要耗費更久的時間，且銀行仍需與商家進行協調。」