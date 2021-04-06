〈台股盤後〉半導體雙雄領軍 IC族群同歡 指數續創高

清明連假期間美股創高，激勵台股今 (6) 日同步攻高，半導體雙雄台積電、聯發科大漲帶動下，相關 IC 設計族群、設備股同歡，指數開高震盪，終場上漲 168.59 點或 1.02%，收在 16739.87 點，成交量 3365 億元。

台股今日由半導體雙雄領軍，權王台積電延續反彈格局，今日股價開高震盪，終場收漲 610 元，上漲 1.33%，重回短均，歷經 13 個交易日順利填息；聯發科最高登上 1010 元，惟終場未能站上千元大關，收在 995 元，大漲近 4%。

其他權值股方面，大立光第 1 季營收為 8 季以來新低，4 月營收營收將較下滑，股價大跌近 3%，終場收在 3080 元；鴻海則守住紅盤，收漲 122.5 元，上漲 0.82%；聯詠大漲半根漲停、日月光投控同步上漲逾 3%，也扮演撐盤要角。

聯發科今日發威，帶動 IC 設計族群走揚，包括普誠、研通、晶豪科、M31、驊訊、九齊、凌陽、敦泰、太欣、點序均亮燈漲停，天鈺、松翰、偉詮電、威盛、通泰、凌泰、晶宏等大漲半根漲停。

台積電將大擴產，激勵相關概念股同歡，億而得、映泰、萬潤、光洋科、閎康等同步漲停。

法人表示，美國聯準會維持寬鬆貨幣政策，國際股市資金充沛，台股均線呈現多頭排列、技術指標轉佳，有利多頭行情延續，且進入 3 月營收陸續公布、第 1 季財報、法說登場加持下，有助台股再攻高。